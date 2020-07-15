شكرا لقرائتكم خبر عن الكاظمى: الحكومة العراقية ترفض السماح لأي جهة حزبية أو عشائرية بحمل السلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مصطفى الكاظمى رئيس الحكومة العراقية، أن حكومته قررت عدم السماح لأي جهة حزبية أو عشائرية بحمل السلاح فى العراق، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.

وكانت قيادة العمليات المشتركة بالعراق قد أعلنت أعداد خطة متكاملة لمسك المنافذ الحدودية كافة، وقالت القيادة في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية(واع)، اليوم الاربعاء، أنه تم اعداد خطة متكاملة بالتنسيق مع هيئة المنافذ بعد مسك مندلي والمنذرية بناءً على توجيهات القائد العام للقوات المسلحة بشأن السيطرة الكاملة على المنافذ الحدودية كافة وتأمين الحرم الكمركي وفرض الامن وانفاذ القانون فيها.

وأضافت انه" تم تكليف عمليات البصرة بالسيطرة التامة على منفذ الشلامجة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومنفذ صفوان مع دولة الكويت.

واشارت الى تكليف القوة البحرية بالسيطرة الكاملة على المنافذ البحرية في ميناء أم قصر الشمالي والاوسط والجنوبي وتعزيز القيادتين بقوات مِن احتياطي القائد العام للقوات المسلحة وتخويلهما بجميع الصلاحيات لفرض الامن وانفاذ القانون في هذه المنافذ والتعامل المباشر مع اي مخالفة للقانون أو حالة تجاوز مهما كانت الجهات التي تقف ورائها وفرض هيبة الدولة وحماية المال العام .