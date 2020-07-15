شكرا لقرائتكم خبر عن كان يتردد على القصر الجمهورى.. القبض على أخطر منتحل لصفة ضابط بالجيش السودانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألقت استخبارات الدعم السريع بالسودان القبض على مواطن ينتحل صفة نقيب بالقوات المسلحة السودانية، و كان يعمل بارتكاز تابع للجيش قبالة أحد الكباري بمدينة الخرطوم بكامل الزي والعلامات العسكرية.

وبحسب وكالة الأنباء السودانية، أوضح تعميم صحفي صادر من مكتب الناطق الرسمي لقوات الدعم السريع العميد الركن جمال جمعه آدم أن المتهم (ي ح أ) انتحل صفة ضابط برتبة نقيب منذ ثمانية أعوام حيث استخرج بطاقة عسكرية في العام 2012 وقام بتجديدها في العام 2018 ويتردد بصورة راتبه على القصر الجمهوري وديوان الحكم الإتحادي.

وأكد جمعة انه ضبطت بحوزة المذكور إضافة لبطاقته العسكرية بطاقة رئاسة الجمهورية وتصاديق مرور ووقود ورخصة قيادة عسكرية وعدد (11) طلقه 9 ملم، وأشار أن المتهم من خلال استجوابه أقر بارتكابه عدداً من الجرائم مستغلاً بطاقته العسكرية المزورة وعلاقته ببعض الضباط والنافذين في الدولة.

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واشار إلى أن المتهم أقر بعمله في تهريب الذهب وتجارة الدولار وتهريب وتجارة الذخيرة بالإضافة الى إستخراج تصاريح المرور ورخص القيادة والأرقام الوطنية والجوازات وتراخيص المركبات مقابل الحصول على مبالغ مالية.

وأكد الناطق باسم قوات الدعم السريع، أن المتهم أعترف بالإحتيال على الفتيات بممارسة الدعارة معهن والقيام بتصويرهن لغرض الإبتزاز .