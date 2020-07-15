شكرا لقرائتكم خبر عن الاستخبارات العراقية تعلن القبض على 7 عناصر لتنظيم داعش شرقي صلاح الدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

اعلنت وكالة الاستخبارات العراقية، الاربعاء، عن القاء القبض على سبعة اشخاص مطلوبين بتهمة الارهاب شرقي صلاح الدين.

وقالت الوكالة في بيان نشرته "السومرية نيوز" :" "وفقا لمعلومات استخباراتية دقيقة، ألقت مفارز وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية القبض على 7 إرهابيين بمناطق متفرقة من قضاء الطوز بمحافظة صلاح الدين مطلوبين وفق أحكام المادة 4 إرهاب لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية".

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واضافت "بعد التحقيق الأولي معهم اعترفوا بقيامهم بعمليات إرهابية ضد القوات الأمنية أيام سيطرة عصابات داعش على بعض المناطق هناك"، مؤكدا انه "تم تدوين أقوالهم وإحالتهم للقضاء لإكمال أوراقهم التحقيقية".