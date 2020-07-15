شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد : لم نسجل حالات وفاة بسبب كورونا فى الإمارات خلال آخر 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الشيخ محمد بن زايد، ولى عهد أبو ظبى، عدم تسجيل دولة الإمارات لأى حالات وفاة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث كتب عبر حسابه على تويتر، " بفضل الله وتوفيقه ثم بجهود خط الدفاع الأول وتفانيهم وبالالتزام المسؤول من أفراد مجتمعنا .. نعلن عدم تسجيل حالات وفاة بسبب " كوفيد - 19 " في دولة الإمارات خلال آخر 24 ساعة.. هذه نتيجة مبشرة لنا جميعا .. التحدي مستمر ونحن بحاجة إلى مواصلة التقيد بالإجراءات الاحترازية"



محمد بن زايد

يذكر أن دولة الإمارات العربية المتحدة، كانت قد أرسلت طائرة مساعدات ثانية تحتوي على 8 أطنان من الإمدادات الطبية وأجهزة الفحص إلى كازاخستان، لدعمها في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، يستفيد منها أكثر من 8 آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار الفيروس.

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ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية، أمس الأربعاء عن الدكتور محمد أحمد بن سلطان الجابر سفير الإمارات لدى كازاخستان قوله إن بلاده لم تدخرا جهدا في سبيل توفير أفضل الظروف الصحية، وتقديم المساعدات الطبية لدعم كازاخستان وتعزيز قدراتها في مواجهة تداعيات الأزمة الناجمة عن الفيروس.