شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة إماراتية: لا عودة للعلاقات مع قطر إلا بتنفيذ اتفاقيات الرياض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت صحيفة (الاتحاد) الإماراتية، أنه لا عودة للعلاقات مع قطر إلى ما كانت عليه، إلا عندما تلتزم أمام الدول الأربع (مصر والإمارات والسعودية والبحرين) بتنفيذ اتفاقيات الرياض المنصوص عليها، وكتبت الصحيفة، في افتتاحتها الصادرة اليوم /الأربعاء/ - تحت عنوان "لا مساومة" - أن قرار محكمة العدل الدولية الذي أعاد لمجلس منظمة الطيران المدني الدولي "الإيكاو"، اختصاص النظر في المزاعم القطرية الخاصة بالطيران ضد الدول الأربع، لم يكن إلا تقنيا حول المسائل الإجرائية والولاية القضائية لمعالجة النزاع، أي إعادة القضية إلى "الإيكاو"، دون التطرق إلى الأسس الموضوعية للقضية وبالتالي فإن الزعم القطري بـ "الفوز"، ما هو إلا تضليل وكذب.

وشددت (الاتحاد) على أن إغلاق المجال الجوي للدول الأربع أمام الطائرات القطرية منذ 5 يونيو 2017، قرار سيادي مرتبط أولا وأخيرا بحماية الأمن الوطني لاسيما في ظل إصرار قطر على الاستمرار في دعم الإرهاب والتطرف وزعزعة الاستقرار في المنطقة.