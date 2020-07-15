شكرا لقرائتكم خبر عن سوريا.. الجيش يزيل ويفجر مخلفات الإرهابيين بدير الزور وحلب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مصدر عسكري بالقوات المسلحة السورية أن الجيش السورى سيقوم بإزالة وتفجير مخلفات الإرهابين بدير الزوروحلب، وبحسب وكالة الأنباء السورية "سانا" قال مصدر عسكرى : ستقوم بعض وحدات الهندسة اليوم بتفتيش وإزالة وتفجير مخلفات الإرهابيين في منطقة الشولا ومفرق الخراطة وجنوب غرب البانواما بدير الزور .
وأضاف : ستقوم بعض وحدات الهندسة اليوم بتفتيش وإزالة وتفجير مخلفات الإرهابيين في مقلع الإنذارات والشيخ فارس وحي الصاخور وحي سيف الدولة وفي منطقة خان العسل بحلب".
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