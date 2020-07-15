شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: مقترح لمنح أبناء المواطنات الإقامة الدائمة على طاولة «الشورى» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت مصادر عن تقدم 8 أعضاء من مجلس الشورى، مؤخرًا، بمقترح لمشروع إضافة مادة جديدة تسمح لأبناء المواطنات بالحصول على الإقامة الدائمة بالمملكة.

ووفقًا لصحيفة “عكاظ”، فإن أعضاء بمجلس الشورى قد تقدموا بإضافة مادة لنظام الإقامة تُمكّن أبناء المواطنات من الحصول على رخصة الإقامة الدائمة لمدة غير محدودة ودون رسوم مالية.

واشترط مشروع المادة أن يكون زواج المواطنة من غير سعودي تم بموافقة الجهات المختصة و بعقد نكاح موثق من الجهة المعنية.