شكرا لقرائتكم خبر عن استحداث تقنية مُذهلة تُمكّنك من شحن جوالك في دقائق معدودة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

ألمحت شركة Oppo الصينية عن عزمها الكشف عن تقنية فائقة السرعة لشحن بطاريات الهواتف في دقائق معدودة.

وفي تغريدة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، كشفت الشركة عن موعد إطلاق هذه التقنية اليوم الأربعاء، حيث تسمح بشحن البطارية بقوة 125 وات بما يعني أنها ستكون قادرة على ملء كامل سعة بطارية بحجم 4000 ميلي أمبير في غضون 15 دقيقة فقط، مما يجعل تلك التقنية الأولى من نوعها في العالم.

من جانبهم، يتخوف عدد من الخبراء من تلك التقنية الرائدة التي توفر الكثير من الوقت على المستخدم وتوفر له تجربة رائعة، إلا أن هذه قد تؤثر بشكل سلبي على العمر الافتراضي للبطارية وأدائها، بحسب ما نشرته “روسيا اليوم” عن موقع “gsmarena” المختص بالهواتف الذكية.