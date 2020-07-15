شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول بالاحتياطي الفيدرالي: الزيادة في الإصابات لها تأثير اقتصادي مباشر والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال باتريك هاركر رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا: إن الزيادة في الإصابات بفيروس كورونا في أرجاء الولايات المتحدة يمكن أن تعطل الاقتصاد، وتؤثر سلباً في معنويات المستهلكين.
وقال هاركر، أثناء ندوة عبر الإنترنت نظمها مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي): «هناك التأثير الاقتصادي المباشر المتمثل في اضطرار الشركات للإغلاق، لكن أنا قلق أيضاً بشأن التأثير النفسي في ثقة المستهلك».
وصعدت بورصة وول ستريت، الثلاثاء، تقودها قفزة للمؤشر داو جونز الصناعي مع إقبال المستثمرين على شراء أسهم شركات الطاقة والمواد الأساسية، وتطلعهم إلى ما وراء قفزة في الآونة الأخيرة في حالات الإصابة بفيروس كورونا.
لكن تراجع أسهم أمازون قيّد مكاسب المؤشرين الرئيسيين الآخرين ناسداك وستاندرد أند بورز 500.
واستعادت بورصة وول ستريت معظم الخسائر التي أثارتها أزمة فيروس كورونا منذ مارس / آذار بدعم من حزمة إجراءات تحفيزية وبيانات اقتصادية متفائلة عززت الآمال بتعافٍ سريع بعد الجائحة.
لكن قفزة قياسية، مؤخراً، في حالات الإصابة بكوفيد-19، وقيوداً جديدة على الشركات، وخصوصاً في كاليفورنيا، أثارت مجدداً شكوكاً بشأن الفترة الزمنية التي قد يستغرقها الاقتصاد للتعافي.
وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول مرتفعاً 556.79 نقطة، أو 2.13 في المئة، إلى 26642.59 نقطة، بينما صعد المؤشر ستاندرد أند بورز500 القياسي 42.30 نقطة، أو 1.34 في المئة، ليغلق عند 3197.52 نقطة.
وأغلق المؤشر ناسداك المجمع مرتفعاً 97.73 نقطة، أو 0.94 في المئة، إلى 10488.58 نقطة.
(رويترز)
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