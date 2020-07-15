شكرا لقرائتكم خبر عن جائزة عالمية لـ «أبوظبي العالمي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن سوق أبوظبي العالمي عن فوزه بجائزة «أفضل سلطة قضائية تحرز تقدماً ملحوظاً» ضمن جوائز مجلة التحكيم العالمية (GAR) لعام 2020.

وتعد المجلة مرجعاً بارزاً لأخبار التحكيم الدولي وبيانات مجتمع التحكيم، ففي كل عام تكرّم القادة والرواد في مجتمع التحكيم العالمي لإسهاماتهم في تطوير هذا القطاع.

وثمّنت جوائز مجلة التحكيم العالمية (GAR Awards) ثلاثة مجالات أحرز فيها سوق أبوظبي العالمي تقدماً ملحوظاً خلال عام 2019، وهي نشر المبادئ التوجيهية للتحكيم في سوق أبوظبي العالمي، وإصدار أول قرارين من محاكم سوق أبوظبي العالمي حول التحكيم، وسن قوانين تمويل الدعاوى القضائية التي تُطبق ضمن المحاكم وعلى إجراءات التحكيم. (وام)

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