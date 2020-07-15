بكين تردّ على قانون واشنطن بشأن هونج كونج.. ترامب غير مهتم باتفاق «المرحلة 2»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هدّدت الصين، الأربعاء، بفرض عقوبات على الولايات المتّحدة ردّاً على مصادقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على قانون يجيز فرض عقوبات، ولا سيّما مصرفية، على مسؤولين صينيين على خلفية قانون الأمن القومي الذي فرضته بكين على هونج كونج.

وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان إنّه «بغية الحفاظ على مصالحها المشروعة فإنّ الصين ستقوم بالردّ اللازم وستفرض عقوبات على الأشخاص والكيانات الأمريكية المعنية».

وأضافت أنّ بكين تدين «بشدّة» القانون الأمريكي وتعتبره «تدخّلاً سافراً في شؤون هونج كونج وفي الشؤون الداخلية للصين».

وأتى البيان الصيني بعيد ساعات من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنّه أمر بإنهاء المعاملة التفضيلية التي كانت تتمتّع بها هونج كونج في التجارة مع الولايات المتّحدة وأنّه وقّع قانوناً أقرّه الكونجرس ويجيز فرض عقوبات، مصرفية بالخصوص، على خلفية قانون الأمن القومي الذي فرضته الصين على المدينة.

وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي إنّ «هونج كونج ستُعامل من الآن فصاعداً مثلما تُعامل الصين القاريّة - لا امتيازات خاصة، ولا معاملة اقتصادية خاصة، ولا تصدير للتكنولوجيا الحسّاسة».

وشدّد الرئيس الأمريكي على أنّ مواطني هونج كونج «انتُزعت حريّتهم وانتُزعت حقوقهم (...) وبهذا تكون هونج كونج قد ذهبت، برأيي، لأنّها لن تكون قادرة على المنافسة مع الأسواق الحرّة بعد الآن. وسيغادر الكثير من الناس هونج كونج».

وأعلن ترامب من جهة ثانية أنّه وقّع على قانون «هونج كونج للحكم الذاتي»، الذي أقرّه الكونجرس بأغلبية ساحقة ردّاً على فرض بكين قانوناً للأمن القومي في هونج كونج.

ويجيز القانون الأمريكي الجديد فرض عقوبات على المسؤولين الصينيين وعلى شرطة هونج كونج التي يُنظر إليها على أنّها تعيق استقلالية المدينة، والأهمّ من ذلك أنّه يجيز فرض عقوبات على البنوك التي تجري تعاملات كبيرة معهم.

وعلى صعيد متصل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء إنه ليس مهتماً بالتحدث مع الصين بشأن اتفاق المرحلة 2 للتجارة بين أكبر اقتصادين في العالم.

وفي مقابلة مع قناة سي بي إس نيوز التلفزيونية، سئل ترامب عما إذا كانت محادثات المرحلة الثانية للتجارة قد لفظت أنفاسها فأجاب قائلاً: «لست مهتماً في الوقت الحالي بالتحدث إلى الصين». وأضاف قائلاً «لقد أبرمنا اتفاقاً تجارياً عظيماً» مشيراً إلى اتفاق المرحلة 1 الذي وقعه البلدان في يناير/كانون الثاني. «لكن بمجرد إتمام الاتفاق وبينما لم يكن الحبر قد جف، فإنهم صفعونا بالوباء» في إشارة إلى فيروس كورونا المستجد الذي ظهر أولاً في مدينة ووهان الصينية.

وقال ترامب «لهذا فإنني في الوقت الحالي لست مهتماً بالتحدث مع الصين بشأن اتفاق آخر».

(وكالات)