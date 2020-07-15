شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل إطلاق "مسبار الأمل" مرة أخرى والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي- "الخليج"
أعلنت وكالة الإمارات للفضاء ومركز محمد بن راشد للفضاء بالتعاون والتشاور مع شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة أنه بعد اجتماعات مكثفة، ونظراً لاستمرار اضطراب وعدم استقرار الأحوال الجوية في جزيرة تانيغاشيما، مركز إطلاق الصاروخ الذي يحمل "مسبار الأمل" فقد تقرر تأجيل إطلاق مسبار الأمل، أول مهمة عربية لاستكشاف المريخ، من تاريخ 17 يوليو 2020 إلى موعد جديد في شهر يوليو الجاري، وسيتم الإعلان عن الموعد الجديد
خلال الـ 24 ساعة القادمة.
وبحسب الجهات المختصة فان نافذة الاطلاق من مركز تانيغاشيما الفضائي في اليابان مفتوحة من ١٥ يوليو حتى ٣ اغسطس.
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