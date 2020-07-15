محمد بن زايد يعلن صفر وفيات بكورونا في الإمارات ويوضح السبب

ونشر ابن زايد تغريدة قال فيها "بفضل الله وتوفيقه ثم بجهود خط الدفاع الأول وتفانيهم وبالالتزام المسؤول من أفراد مجتمعنا .. نعلن عدم تسجيل حالات وفاة بسبب "كوفيد - 19" في دولة الإمارات خلال آخر 24 ساعة".
وتابع "هذه نتيجة مبشرة لنا جميعا .. التحدي مستمر ونحن بحاجة إلى مواصلة التقيد بالإجراءات الاحترازية".
وكان وزير الصحة ووقاية المجتمع الإماراتي، عبد الرحمن العويس، قد أكد قبل أيام استمرار منهجية دولة الإمارات في توسيع نطاق الفحوصات والكشف الاستقصائي للحالات، لافتا إلى تجاوز إجمالي الفحوصات حاجز الـ 4 ملايين على مستوى الدولة.
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