الكاظمي يزور طهران والرياض وواشنطن الأسبوع المقبل

وذكرت وسائل إعلام عراقية أن الزيارة تهدف لإجراء مشاورات إقليمية. © REUTERS / SUHAIB SALEM وقال الأعرجي: "متفائل وواثق من أن دول المنطقة ستعمل بشكل إيجابي مع بغداد لتقديم حل للمشاكل القائمة". وذكرت وكالة "إرنا" الإيرانية أن الكاظمي يعتزم القيام بثلاث زيارات خارجية خلال الأيام والأسابيع القليلة القادمة تشمل طهران والرياض وواشنطن. وأعلنت مصادر رسمية وسياسية عربية عن زيارات مرتقبة سيقوم بها رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي تشمل طهران والرياض وواشنطن. ووفقا لمصادر رسمية وأخرى سياسية فإن زيارة طهران ستسبق زيارتي الرياض وواشنطن.

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