أمريكا تكشف رد فعلها في حال فكر "حزب الله" في عملية عسكرية ضد إسرائيل

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وفي الموضوع العراقي، أوضح ماكينزي "أنه متفائل بشأن واقع وجودنا في العراق، فرئيس الوزراء الجديد مصطفى الكاظمي يريد فرض السيادة العراقية ونحن نتفق معه تماما ونؤمن أنه يمكننا المساهمة في ذلك وأعتقد أنه يسعى إلى كسر سيطرة الميليشيات، ولديه أيضا واقع سياسي عليه التعامل معه وهو يدرك صعوبة هذا الموضوع وعلينا أن نتحلى بالصبر بينما يمضي هو قدما"، لافتاً: "إننا نشرنا أنظمة الدفاع الجوي في المنطقة الخضراء في العراق ولا نود مناقشة التفاصيل التكتيكية حول الموضوع".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال، في وقت سابق، إن لديه معلومات تشير إلى أن إيران أو وكلاءها يخططون لتنفيذ هجمات على القوات والممتلكات الأمريكية في العراق، مهددا أن طهران ستدفع ثمنا باهظا إن وقعت هذه الهجمات.
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