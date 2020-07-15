عودة 5700 نازح إلى سنجار شمالي العراق

بغداد / علي جواد / الخليج 365

قالت وزيرة الهجرة والمهجرين العراقية إيفان فائق، الأربعاء، إن 5 آلاف 700 نازح عادوا إلى منازلهم في قضاء سنجار بمحافظة نينوى، شمالي البلاد.

وأضافت فائق، في بيان صدر عن وزارة الهجرة، أنه "بالتنسيق مع الجهات الأمنية المسؤولة عن مخيمات باجدكندال وقاديا وبيرسفي وداكار في محافظة دهوك (بإقليم كردستان شمالي العراق) تمت إعادة 5700 نازح منها إلى قضاء سنجار للفترة من 15 أبريل/ نيسان ولغاية 15 يوليو/ تموز الجاري".

وأوضحت الوزيرة أن "المصالحة المجتمعية من أولويات ضمان الاستقرار الأمني ومعالجة النزوح جذريا".

ولفتت إلى أن "أي عودة يجب أن تكون مشروطة بتوفير الخدمات وتأهيل المناطق والقرى التي دمرتها وحشية عصابات الظلام الداعشية".

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ولا يزال كثير من النازحين غير قادرين على العودة إلى مناطقهم الأصلية نتيجة تدمير منازلهم خلال الحرب، فضلا عن عدم توافر البنى التحتية الأساسية للخدمات، وعدم استقرار الوضع الأمني.

ويقطن معظم النازحين في مخيمات منتشرة بأرجاء البلاد، قسم كبير منها يقع جنوب مدينة الموصل، مركز نينوى.

واضطر نحو 5.5 ملايين عراقي إلى النزوح وترك منازلهم في محافظات نينوى وكركوك وصلاح الدين (شمال)، والأنبار (غرب)، وديالى (شرق)، وأطراف بغداد، وأجزاء من محافظة بابل (وسط)، بعد منتصف عام 2014، عقب توسع سيطرة مسلحي "داعش" على مناطق البلاد المختلفة، بحسب وزارة الهجرة.

واستعادت القوات العراقية مدينة الموصل بصورة كاملة من سيطرة "داعش" في 10 يوليو 2017، فيما أعلنت بغداد، نهاية عام 2017، طرد مسلحي التنظيم من جميع المحافظات التي سيطروا عليها.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.