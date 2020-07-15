وظائف شاغرة في مجلس الضمان الصحي

كشف مجلس الضمان الصحي التعاوني (هيئة حكومية) عبر حسابه الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (” Linkedin)، عن توفر وظائف شاغرة بمجال إدارة المشاريع، للعمل بالمجلس بمدينة الرياض.

وأوضح المجلس، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مدير مشروع أول: – درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال) أو ما يعادلها، شهادة محترف إدارة المشاريع (PMP) أو (P30) شهادة إدارة مكاتب المشاريع أو الشهادة الاحترافية في إدارة المخاطر (RMP)، إجادة اللغتين العربية والإنجليزية (تحدث وكتابة).

ويأتي ذلك بالإضافة إلى خبرة لا تقل عن 6 سنوات في إدارة المشاريع، يفضل خبرة سابقة في القطاع الحكومي أو الجهات الرقابية؛ بينما تحتاج إلى كبير مدراء المشاريع: – درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال) أو ما يعادلها، شهادة محترف إدارة المشاريع (PMP) أو (P30) شهادة إدارة مكاتب المشاريع أو الشهادة الاحترافية في إدارة المخاطر (RMP) – إجادة اللغتين العربية والإنجليزية (تحدث وكتابة)،خبرة لا تقل عن 7 سنوات في إدارة المشاريع، يفضل خبرة سابقة في القطاع الحكومي أو الجهات الرقابية.

وأشار إلى أن التقديم متاح الآن بدأ اليوم الثلاثاء بتاريخ 1441/ 11 / 23 هـ الموافق، 2020 / 07 / 14 م وينتهي عند الإكتفاء بالعدد المطلوب؛ فعلى من تتوفر فيه شروط الوظيفة إرسال السيرة الذاتية وصورة شخصية حديثة وصور من الشهادات العلمية والمهنية وشهادات الخبرة على البريد الإلكتروني (مع ضرورة كتابة مسمى الوظيفة في عنوان البريد): [email protected]