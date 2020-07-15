أمين العاصمة المقدسة يُكرم مدير نظام بلدي بالأمانة

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كرَّم معالي أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص بمكتبه “اليوم” مدير نظام بلدي بأمانة العاصمة المقدسة مازن بن فيصل خان، وذلك نظير جهوده المميزة لتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين من مواطنين ومقيمين وتحقيق أهداف التحول الرقمي وحصولة على شهادة شكر وتقدير من وزارة الشؤون البلدية والقروية.
وقد أعرب “مازن خان” عن شكره وامتنانه للعناية الفائقة التي يوليها معاليه للمنسوبين وحرصه على توفير البيئة المحفزة للعطاء والبذل، متمنياً أن يكون هذا التكريم حافزاً له ولزملائه لبذل المزيد من الجهد والعطاء.
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