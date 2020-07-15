المرور .. استخدام الفرامل لغير الحاجة مخالفة وهذه عقوبتها

قالت الإدارة العامة للمرور إن استخدام المكابح “الفرامل” يكون عند الحاجة فقط، وشددت على أن استخدامها لغير الحاجة يعد مخالفة مرورية تستحق غرامة تصل إلى ٥٠٠ ريال. وذكر الحساب الرسمي للمرور السعودي عبر “تويتر”، أن استعمال المكابح “الفرامل” بشكل مفاجئ لغير الضرورة يعد مخالفة مرورية قدرها من ٣٠٠ ريال / ٥٠٠ ريال.

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