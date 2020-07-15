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المالية : الاستعلام عن الراتب والمستحقات المالية عبر منصة «اعتماد»

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صحيفة الخليج الالكترونية 0 تبليغ

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أعلنت وزارة المالية أنه يمكن للموظف الحكومي الاطلاع على بيانات الراتب الأساسي والمستحقات المالية من خلال منتج الاستعلام عن الراتب والمستحقات في منصة اعتماد الجديدة.

وأشارت الوزارة إلى أن ذلك يشمل الراتب الأساسي والبـدلات والحسـميات والمسـتحقات الأخرى. ويمكـن للموظف اسـتعراض بيان الراتب والمسـتحقات المالية إلكترونيًّا للشـهر الحالي أو الأشـهر السابقة بشـكل مباشـر.

وأشارت إلى أن منتج أوامر الإركاب، يقدم خدمات إدارة عمليات أوامر الإركاب من خلال منصة اعتماد؛ حيث يستطيع الموظف الحكومي تحديد وجهات السفر، واختيار الرحلة المناسبة، وإصدار تذكرة السفر بشكل إلكتروني بالربط المباشر مع الخطوط الجوية العربية .

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ودشَّنت وزارة المالية 12 منتجًا جديدًا على منصة اعتماد تستهدف شرائح متعددة من مستفيدي المنصة من الجهات الحكومية والقطاع الخاص (المقاولين والموردين) والقطاع المالي والمصرفي والموظف الحكومي.

وأوضح وكيل وزارة المالية لشؤون التقنية والتطوير أحمد الصويان، خلال اللقاء الافتراضي، أمس الثلاثاء، لإطلاق منتجات اعتماد الجديدة، أن وزارة المالية بذلت، على مدى السنوات الماضية، جهودًا لدعم خطة التحول الرقمي لمنظومة العمل الحكومي وفق رؤية المملكة 2030.

وأطلقت الكثير من المبادرات لتعزيز هذا التحول، وعملت على تمكين الجهات الحكومية من إدارة مواردها بكفاءة وفاعلية، وتعزيز الشراكة والشفافية مع القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن الإنجازات التي حققتها منصة اعتماد تعكس حجم الجهود المبذولة لتحسين خدماتها، مبينًا أن عملية التطوير والتحسين للمنصة مستمرة رغم النجاحات.

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