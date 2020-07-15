شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تقرر تأجيل إطلاق مسبار الأمل للمرة الثانية بسبب الأحوال الجوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وكالة الإمارات للفضاء ومركز محمد بن راشد للفضاء بالتعاون والتشاور مع شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة أنه بعد اجتماعات مكثفة، ونظراً لاستمرار اضطراب وعدم استقرار الأحوال الجوية في جزيرة تانيغاشيما، مركز إطلاق الصاروخ الذي يحمل "مسبار الأمل"، فقد تقرر تأجيل إطلاق مسبار الأمل، أول مهمة عربية لاستكشاف المريخ، من تاريخ 17 يوليو 2020 إلى موعد جديد في شهر يوليو الجاري، وسيتم الإعلان عن الموعد الجديد خلال الـ 24 ساعة القادمة، بحسب صحيفة البيان.

يذكرأن، أعلنت وكالة الإمارات للفضاء، ومركز محمد بن راشد للفضاء أمس، بالتعاون والتشاور مع شركة ميتسوبيشى للصناعات الثقيلة، المسؤولة عن صاروخ الإطلاق الذى يحمل "مسبار الأمل" أول مهمة عربية لاستكشاف المريخ، عن الموعد الجديد لإطلاق المهمة نحو المريخ.

ووفقا لما نشر على موقع وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، كانت وكالة الإمارات قد أعلنت عن الموعد الجديد للإطلاق ، و الذى سيكون يوم الجمعة الموافق 17 يوليو 2020، فى تمام الساعة 12:43 بعد منتصف الليل بتوقيت دولة الإمارات، وذلك من مركز تانيغاشيما الفضائى فى اليابان.

و قال مكتب الاتصالات لحكومة الإمارات اليوم الثلاثاء، إنه تقرر تأجيل مهمة إطلاق مسبار إلى المريخ بسبب الظروف الجوية فى موقع الإطلاق باليابان.

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وكان من المقرر إطلاق مهمة (مسبار الأمل) من مركز تانيجاشيما للفضاء فى اليابان الساعة 12:51 صباح الأربعاء بتوقيت الإمارات (2051 يوم الثلاثاء بتوقيت جرينتش) فى رحلة مدتها سبعة أشهر للمريخ، حيث كان من المفترض أن يرسل بيانات عن الغلاف الجوي.

وكان فريق مسبار الأمل، ومسؤولى موقع الإطلاق فى مركز تناغاشيما الفضائى باليابان قد أكدا جاهزية مسبار الأمل للانطلاق فى رحلته لاستكشاف المريخ، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام" .

جاء ذلك فى مؤتمر صحفى مشترك عقد اليوم فى اليابان ضم فريق مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ ومسؤولى شركة ميتسوبيشى للصناعات الثقيلة المسؤولة عن مركبة الإطلاق.