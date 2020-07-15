شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين: الجمارك تمدد فترة حجز مواعيد تخليص البضائع بميناء خليفة بن سلمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح العميد عبدالله حمد الكبيسي مدير عام التفتيش والأمن الجمركي بمملكة البحرين، أنه سعيا من شؤون الجمارك لتقديم أفضل الخدمات الجمركية وتسريع عملية تخليص البضائع والإفساح عنها بميناء خليفة بن سلمان ، فقد تم وبالتعاون مع شركة APM Terminals الشركة المشغلة للميناء وضع آلية جديدة وذلك من خلال تمديد فترة حجز مواعيد الحاويات من الساعة الرابعة صباحا إلى الساعة الثامنة مساء خلال أيام الأسبوع ، ومن الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الرابعة عصرا يوم الجمعة وذلك في اطار زيادة عملية الاستيراد وتلبية متطلبات السوق المحلي في ظل جائحة كورونا.

ووفقا لما أوردته وكالة الأنباء البحرينية، أوضح الكبيسي أنه نظراً للإقبال المتزايد على المواعيد الصباحية، فإنه تم فتح المجال للمستوردين والتجار للاستفادة من أوقات العمل الصباحية والمسائية لتخليص بضائعهم، وذلك من خلال الدخول على الرابط الذي تم توفيره من قبل الشركة المشغلة للميناء( https://www.apmterminals.com/en/bahrain/e-tools/appointment-availability-booking) بما يهدف إلى تسهيل وتسريع عملية التخليص والإفساح للبضائع.

وأكد العميد عبدالله الكبيسي حرص شئؤون الجمارك الدائم وسعيها الدؤوب إلى تبسيط الإجراءات والعمليات التجارية من أجل رفع كفاءة وسرعة حركة انتقال البضائع في جميع منافذها الجمركية، منوها بالجهود التي تبذلها شركة APM Terminals في تسخير كافة الإمكانيات التي من شأنها تذليل الصعوبات وتسهيل الإجراءات.