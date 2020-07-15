شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العمل الأردنية تعلن عن 1402 فرصة عمل فى القطاع الخاص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة العمل ، عن توفر 1402 فرصة عمل للأردنيين في القطاع الخاص .

ووفقا لما أوردته وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، حسب بيان صحفي للوزارة، فان هذه الفرص تتوفر في قطاعات الاتصالات، والتعليم، وتخصصات إدارية ومالية، ومهن فنية، ومطاعم ومولات وغيرها من الوظائف.

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ودعت الوزارة الراغبين بالعمل ممن تتوافر لديهم الشروط المذكورة للوظائف التسجيل على الموقع الإلكتروني للوزارة عبر منصة "سجّل" (www.sajjil.gov.jo) أو مراجعة مديريات وأقسام التشغيل التابعة لها والمنتشرة في محافظات المملكة كافة.

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