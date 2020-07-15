شكرا لقرائتكم خبر عن مشاريع بقيمة 1.6 مليون دولار لدعم اللاجئين فى 3 دول.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مؤسسة القلب الكبير، عن تخصيص 1.6 مليون دولار لإطلاق 5 مشاريع إنسانية تستهدف تعزيز أنظمة الرعاية الصحية والتعليم والتمكين المهني لما يزيد عن 25 ألف لاجئ في الأردن، وجمهورية باكستان، وكينيا بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

ووفقا لما أوردته وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي نظمته المؤسسة والمفوضية عبر تطبيق الاتصال المرئي "زووم"، بمشاركة الممثل الإقليمي لمفوضية اللاجئين لدى دول مجلس التعاون الخليجي خالد خليفة، ومديرة مؤسسة القلب الكبير مريم الحمادي.

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وقال خليفة، في بيان صحفي أصدرته المؤسسة، "إن هذه المساهمة ستمنح مستقبلاً أفضل لأكثر من 25 ألف لاجئ ولاجئة في وقت استثنائي نحتاج فيه إلى كل بادرة تضامن ومؤازرة مع الفئات الأكثر ضعفاً".

بدورها، أكدت الحمادي أن هذه المساهمة جاءت لتستهدف تمويل قطاع التعليم، وجهود الرعاية الصحية، وإنشاء مراكز تدريبية لتمكين اللاجئين، مشيرة إلى أن دمج اللاجئين بالمجتمعات المضيفة يبدأ من دمجهم في المساعي العالمية نحو مستقبل أكثر استدامة، ومنها التعليم، والتمكين المهني، وتوفير نظم الرعاية الصحيّة الملائمة.

يشار إلى أن مؤسسة القلب الكبير، هي مؤسسة عالمية تعني بالمبادرات الانسانية، كالتعليم ودعم اللاجئين والمجتمعات الأكثر تضرراً من الحروب والنزاعات.