خادم الحرمين الشريفين يهنئ رئيس بولندا بمناسبة إعادة انتخابه

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للرئيس أنجي دودا، رئيس جمهورية بولندا، بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة.
ووفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"، أعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح لفخامته، ولشعب جمهورية بولندا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.
وبعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، للرئيس أنجي دودا، رئيس جمهورية بولندا بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة.
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