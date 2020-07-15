السعودية: 40 حالة وفاة و2692 اصابة ب"كورونا"

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية اعلنت السعودية اليوم الثلاثاء تسجيل 40 حالة وفاة بالإضافة إلى 2692 إصابة جديدة بفيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19). وقالت وزارة الصحة السعودية في تقرير يومي حول مستجدات الفيروس ان حصيلة الجائحة ارتفعت إلى 2283 حالة وفاة و237803 مصابا. واضافت ان عدد حالات التعافي ارتفع ليصل الى 177560 حالة بعد تسجيل 7718 حالة شفاء جديدة.

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