شكرا لقرائتكم خبر عن «المرور» يوضح بالتفصيل خطوات إسقاط سيارة تالفة من منصة «أبشر» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تفاعلت الإدارة العامة للمرور مع تغريدة مواطن تساءل فيها عن الخطوات الواجب اتباعها من أجل إسقاط سيارة تالفة من منصة “أبشر”.

وأوضحت الإدارة على حسابها بموقع “تويتر” الخطوات المتبعة لإسقاط السيارات التالفة من حساب أبشر للمواطنين والمقيمين.

Advertisements

وأكدت الإدارة بأنه يمكن عمل ذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

1- تسديد المخالفات المرورية.

2- إحضار ورقة بيع السيارة لمحلات التشليح مرفقة باللوحات والاستمارة.

واشترط المرور أن تكون الاستمارة سارية حتى يتم إسقاط السيارة من حساب أبشر.