شكرا لقرائتكم خبر عن «المرور» يوضح بالتفصيل خطوات إسقاط سيارة تالفة من منصة «أبشر» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
تفاعلت الإدارة العامة للمرور مع تغريدة مواطن تساءل فيها عن الخطوات الواجب اتباعها من أجل إسقاط سيارة تالفة من منصة “أبشر”.
وأوضحت الإدارة على حسابها بموقع “تويتر” الخطوات المتبعة لإسقاط السيارات التالفة من حساب أبشر للمواطنين والمقيمين.
وأكدت الإدارة بأنه يمكن عمل ذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:
1- تسديد المخالفات المرورية.
2- إحضار ورقة بيع السيارة لمحلات التشليح مرفقة باللوحات والاستمارة.
واشترط المرور أن تكون الاستمارة سارية حتى يتم إسقاط السيارة من حساب أبشر.
كانت هذه تفاصيل خبر «المرور» يوضح بالتفصيل خطوات إسقاط سيارة تالفة من منصة «أبشر» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.