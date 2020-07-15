شكرا لقرائتكم خبر عن «مسبار الأمل».. الجمعة موعد جديد للانطلاق والان نبدء باهم واخر التفاصيل

أعلنت وكالة الإمارات للفضاء، ومركز محمد بن راشد للفضاء، بالتعاون والتشاور مع شركة «ميتسوبيشي» للصناعات الثقيلة، المسؤولة عن صاروخ الإطلاق الذي يحمل «مسبار الأمل»، أول مهمة عربية لاستكشاف المريخ، عن الموعد الجديد لإطلاق المهمة الفضائية، الذي سيكون يوم الجمعة 17 يوليو 2020، في تمام الساعة: 12:43 بعد منتصف الليل بتوقيت دولة الإمارات، (وهو ما يقابل تمام الساعة 08:43 مساء يوم الخميس الموافق 16 يوليو بتوقيت جرينتش)، من مركز تانيجاشيما الفضائي في اليابان.

جاء تأجيل إطلاق المسبار، بسبب عدم استقرار الأوضاع الجوية في جزيرة تانيجاشيما، حيث توجد منصة الإطلاق، مع تشكل سحب ركامية كثيفة وطبقة هوائية متجمدة، جراء عبور جبهة هوائية باردة، بالتزامن مع الوقت الأصلي المقرر للإطلاق.

واتُّخذ قرار التأجيل مدة يومين في اجتماع عُقد الثلاثاء 14 يوليو، بين فريق إطلاق المسبار في اليابان وفريق مركز التحكم في الإمارات، ومسؤولي موقع الإطلاق في تانيجاشيما باليابان، وذلك لتقييم الأحوال الجوية قبل إطلاق مسبار الأمل، حيث استعرض آخر المعلومات عن حالة الطقس، وتبين أن الظروف غير مواتية للمضي قدماً في عملية الإطلاق في الموعد المحدد، الذي كان مقرراً عند 00:51:27 بعد منتصف ليل الأربعاء 15 يوليو، بتوقيت الإمارات.

الأحوال الجوية

وللأحوال الجوية دور مهم ومحوري في تقرير موعد إطلاق الأقمار الاصطناعية، نظراً لتأثيرها الكبير، وخاصة في طبقات الجو العليا، على فرص الصعود الآمن للصاروخ، الذي يحمل مسبار المريخ. ويتحقق من الظروف الجوية وحالة الطقس باستمرار قبل الإطلاق. وعليه سيكون هناك تقييم لحالة الطقس قبل خمس ساعات من موعد الإطلاق الجديد، ومن ثم قبل الإقلاع بساعة واحدة لتأكيد إمكانية المضي في قرار إطلاق المسبار في موعده.

وكما هو معروف، تواجه المشاريع والمهمات الفضائية الهادفة إلى استكشاف الكواكب أو الكون حولنا تحديات ومصاعب متعددة، لطبيعة القطاع الفضائي ما يستلزم المرونة في اتخاذ القرارات، لضمان تحقيق الأهداف والنتائج المنشودة، ولهذا تحظى هذه المشاريع بفترات طويلة من الاستعداد والتجارب، لضمان أفضل معدل نجاح ممكن.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية مزيداً من الأمطار الغزيرة على وسط وغربي اليابان، محذرة من حدوث فيضانات وانهيارات أرضية وارتفاع منسوب مياه الأنهار وهبوب رياح قوية. ومنذ 4 يوليو الجاري، تشهد اليابان أمطاراً غزيرة تسببت في الكثير من الفيضانات والانهيارات، بلغت حتى اليوم 378 انهياراً أرضياً، كما لحق دمار أو ضرر بنحو 14 ألف منزل في كيوشو وفي غربي اليابان ووسطها، حسب هيئة الإطفاء وإدارة الكوارث.

نافذة الإطلاق

كان قد تحدد يوم 15 يوليو 2020 موعداً مستهدفاً لإطلاق مسبار الأمل، وهو اليوم الأول ضمن «نافذة الإطلاق» الخاصة بهذه المهمة الفضائية التاريخية، حيث تمتد هذه النافذة من 15 يوليو وحتى 03 أغسطس 2020، علماً أن تحديد موعد «نافذة الإطلاق» يخضع لحسابات علمية دقيقة تتعلق بحركة مدارات كوكبي الأرض والمريخ، وبما يضمن وصول المسبار إلى مداره المخطط له حول المريخ في أقصر وقت وبأقل طاقة ممكنين. وتمتد فترة «نافذة الإطلاق» لعدة أيام تحسباً للظروف المناخية وحركة المدارات وغيرها، وعليه يمكن تأجيل إطلاق المسبار وتحديد موعد جديد أكثر من مرة، مادام ذلك ضمن نافذة الإطلاق المفتوحة.

وسيتخذ قرار المضي قدماً في إطلاق مسبار الأمل، في الموعد الجديد الذي تحدد فجر الجمعة الموافق 17 يوليو 2020، بناء على معطيات الأحوال الجوية، حيث من المرجح في حال عدم توافر الظروف الجوية المناسبة، أن يحدد موعد آخر للمهمة الفضائية، ضمن نافذة الإطلاق التي تمتد نحو ثلاثة أسابيع.

أمر مألوف

ويعد تأجيل إطلاق المهمات الفضائية، وخاصة المريخية، أمراً مألوفاً ومتوقعاً، سواء بسبب الأوضاع الجوية غير المواتية، أو بسبب مشكلات تقنية طارئة، حيث بالإمكان تأجيل الإطلاق لأي سبب كان، لضمان توافر أعلى معدلات النجاح، مادام التأجيل في إطار نافذة الإطلاق المتاحة.

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وكانت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) أجلت إطلاق روفر «برسيفيرانس» Perseverance، مهمة الفضاء الجديدة للمريخ، ثلاث مرات حتى اليوم، علماً أن المهمة كان من المقرر أن تنطلق إلى الكوكب الأحمر في 17 يوليو، ثم تأجل موعد الإطلاق إلى 20 يوليو، قبل تأجيله للمرة الثالثة ليصبح في 22 يوليو، حيث يعود سبب التأجيل في كل مرة إلى مشكلات تقنية ظهرت أثناء اختبار الصاروخ، بعد تجميعه وتزويده بالوقود. ويتوقع أن يصل الروفر إلى المريخ في فبراير عام 2021، علماً أن خبراء «ناسا» أعلنوا أنه في حال لم يطلق الروفر الصيف الجاري، قبل إغلاق نافذة الإطلاق في منتصف أغسطس المقبل، فستضطر إلى تأجيل إطلاقه إلى خريف 2022.

أعطال تقنية

وقبل ذلك، أجّل إطلاق بعثة «إكسو مارس» ExoMars لاستشكاف المريخ، التي كان من المقرر أن تطلقها وكالتا الفضاء الروسية (روسكوسموس) والأوربية في مارس الماضي حتى عام 2022 بسبب أعطال تقنية. وتأتي هذه المهمة الفضائية في إطار «مشروع إكسو مارس»، الذي يهدف إلى دراسة الكوكب الأحمر وغلافه الجوي، واستقصاء أي شكل من أشكال الحياة المحتملة على الكوكب الأحمر.

إلى ذلك، عمدت شركة «سبيس إكس» الأمريكية إلى تأجيل إطلاق الدفعة العاشرة من أقمارها الاصطناعية ثلاث مرات، حيث جاء التأجيل الأول للإطلاق، الذي كان يجب أن تضع بموجبه 57 قمراً اصطناعياً إضافياً في مدارات الأرض، في 26 يونيو الماضي، وجاء الثاني في الثامن من يوليو الجاري، بسبب الأحوال الجوية، والثالث في 11 منه، بسبب الحاجة لإجراء المزيد من التحقق والتدقيق.

التأجيل وارد

على صعيد متصل، أكد عمران شرف، مدير برنامج الإمارات لاستكشاف المريخ «مسبار الأمل»، أن تأجيل إطلاق المسبار مرة أخرى «أمر وارد»، حسب حالة الطقس في اليابان، وذلك في حدود نافذة إطلاق «مسبار الأمل»، والتي تستمر 3 أسابيع وتنتهي 3 أغسطس / آب المقبل.

وقال، خلال لقاء إعلامي أمس الثلاثاء: إن هناك اجتماعات تتم بشكل يومي مع فريق العمل المسؤول عن إطلاق الصاروخ، وجميع الفرق العاملة ضمن المشروع، والمتواجدة في اليابان وفي الدولة لمراقبة الأوضاع الجوية، ومناقشتها لإتمام عملية إطلاق المسبار بسلامة، موضحاً أن تأجيل عملية الإطلاق في المشاريع الفضائية بصورة عامة، شيء طبيعي، ومن الممكن تأجيل مسبار الأمل مرة أخرى ليومين أو أربعة أيام، حيث يتم اتخاذ قرار التأجيل بناءً على عدة معايير معينة من خلال النظر لحالة الطقس من قوة الهواء ونسبة الغيوم وغيرها، إضافة إلى عوامل تقنية أخرى.

مراقبة عن قرب

ورداً على سؤال ل ”الخليج 365” عن مدى تأثر الأجهزة العلمية من عملية تأجيل الإطلاق عن الموعد المقرر له؟ قال شرف: لا يوجد أي تأثير في الأجهزة العملية المتواجدة داخل المسبار من عملية التأجيل، حيث تتم مراقبتها عن قرب وباستمرار، كما أن صاروخ الإطلاق لم يتم إخراجه من المبنى أو تحريكه، ووضعه على منصة الإطلاق للحفاظ على سلامة المسبار داخل الصاروخ لحين وقت الإطلاق.

وأضاف أنه تم تفعيل الخطط والسيناريوهات المختلفة التي تم وضعها في السابق، لمواجهة أي تأخير في عملية الإطلاق بسبب الأحوال الجوية، حيث يقوم الفريق بالتأكد حالياً من وضع المسبار، وإجراء الفحوص مرة أخرى، مشيراً إلى أن هناك سيناريوهات تعمل عليها إدارة المخاطر، مثل فشل الإطلاق أو عدم عمل المسبار بعد الإطلاق، ولا توجد خيبات أمل، لأن هذا شيء متوقع ومعروف في مثل هذه المهمات، ويتم التعامل مع الوضع بشكل طبيعي للتأكد من حالة مسبار الأمل.

أحوال غير مستقرة

وأوضح أن إطلاق الصاروخ في الأحوال الجوية غير المستقرة يشكل خطورة على المسبار، أو تداعيات كبيرة خلال عملية الإطلاق، لافتاً إلى أن اليابان تمر بمرحلة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية منذ أكثر من أسبوعين، حيث تتواجد مناطق هناك واجهت فيضانات، وهو ما أدى إلى خسارة أرواح نتيجة تلك الحالات.

وأكد شرف أن فريق إطلاق المسبار المتواجد في اليابان حالياً يتمتع بالسلامة والأمان ومعنوياته عالية، لافتاً إلى أن مكان جزيرة الإطلاق لم يتأثر بما تمر به اليابان من أحوال طقس سيئة، وأن الأجهزة العلمية سليمة، وقد تم تدريب فرق المهمة وفق سيناريوهات تم اعتمادها سلفاً على كيفية التعامل مع مثل هذه المواقف والتحديات، وتمت مراجعة فاعلية الخطط كثيراً خلال الفترة الماضية.