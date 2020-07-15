سلطان يعيد تشكيل مجلس إدارة «خيرية الشارقة»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: جيهان شعيب

تلقى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، برقية تعزية من أرمين سركيسيان رئيس جمهورية أرمينيا، أعرب فيها عن صادق تعازيه ومواساته في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي، سائلاً الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم أهله وذويه وآل القواسم الكرام الصبر والسلوان.

كما أصدر صاحب السمو حاكم الشارقة القرار الإداري رقم (6) لسنة 2020م بشأن تشكيل مجلس إدارة جمعية الشارقة الخيرية.

ونص القرار الإداري على أن يُشكّل مجلس إدارة جمعية الشارقة الخيرية برئاسة الشيخ/ صقر بن محمد بن خالد القاسمي، وعضوية كل من:

1- سعيد غانم مطر السويدي.

2- صالح محمد سعيد القابض الطنيجي.

3- محمد راشد بيات.

4- د. يعقوب علي سعيد خلف النقبي.



وفقاً للقرار الإداري يُوزع مجلس إدارة جمعية الشارقة الخيرية المناصب الإدارية بين أعضائه في أول اجتماع يعقده، وينتخب المجلس نائباً للرئيس من بين الأعضاء توافقياً أو عبر الاقتراع السري المباشر.

وحدد القرار الإداري مدة العضوية في المجلس أربع سنوات تبدأ من أول اجتماع له، يجوز تمديدها لمدة أو مدد مماثلة، ويستمر المجلس في تصريف أعماله لدى انتهاء مدته إلى أن يتم تعيين مجلس جديد ويجوز إعادة تعيين من انتهت عضويتهم.

ويُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية كل فيما يخصه تنفيذ أحكامه، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

ورفع رئيس، وأعضاء مجلس الإدارة الجدد للجمعية، أسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان، إلى صاحب السمو حاكم الشارقة، لثقة سموه باختيارهم، وتكليفهم بأمانة، ومسؤولية كبرى، معربين عن سعادتهم بالتشريف السامي لهم، وتعهدوا ببذل قصارى جهدهم للقيام بما يجب عليهم في هذا العمل الخيري الإنساني، من خلال الجمعية التي تحظى بسمعة راقية، ومكانة رفيعة على مستوى الدولة ككل، وإمارة الشارقة خاصة.



ثقة كبيرة



وقال الشيخ صقر بن محمد بن خالد القاسمي، رئيس مجلس إدارة الجمعية: أتوجه بالشكر الجزيل عن نفسي، وفريق عملي، إلى صاحب السمو حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، على الثقة الكبيرة، التي أولونا إيّاها برئاسة الجمعية، والشكر الجزيل لسموهما على المرحلة الماضية التي ترأسنا فيها مجلس إدارة الشارقة الرياضي، وكذا الشكر إلى مجلس الإدارة السابق للجمعية برئاسة الشيخ عصام بن صقر القاسمي، لما بذلوه من جهد كبير في الارتقاء باسم ومكانة الجمعية داخل، وخارج الدولة، وإن شاء الله سنكمل، وفريق عملنا، مسيرة من سبقونا، في النهوض بعمل الجمعية إلى الأمام، والمنافسة بها في العمل الخيري والإنساني في الدولة، ونناشد أهل الخير المساهمة بمد الأيادي البيضاء بالمساعدات، لمساندة المحتاجين، والمعوزين.



تشريف وأمانة



وأكد سعيد غانم مطر السويدي، أن عضوية مجلس إدارة «خيرية» الشارقة تشريف وأمانة، سائلاً الله عز وجل أن يكون عند حسن الظن السامي، وقال: جزى الله صاحب السمو حاكم الشارقة خير الجزاء على اختيار الشيخ صقر القاسمي لرئاسة المجلس، لكونه محباً للخير، وسيكون عاملاً داعماً للجمعية بحكم خبرته، وبتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة، ودعمه لها، فضلاً عن ذلك، فالجمعية رافد كبير للإمارة في عمل الخير، وذات سمعة كبيرة على مستوى العالم، ونأمل أن نكون خير خلف، لخير سلف.

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رد الجميل



وقدّر صالح محمد سعيد القابض الطنيجي، الاختيار السامي له لعضوية مجلس إدارة الجمعية، والثقة الرفيعة به من صاحب السمو حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي للإمارة، داعياً لسموهما بطول العمر، والصحة، والعافية، ومؤكداً أن التكليف السامي أمانة، ومسؤولية كبيرة، وقال: لابد أن نرد الجميل للمجتمع، وأبناء الإمارة، من خلال العمل الخيري والتطوعي الذي يعتبر مسؤولية الجميع، وواجبهم في التكاتف في الأمور الاجتماعية والإنسانية.



تكملة المسيرة



وثمّن محمد راشد بيات، اختيار صاحب السمو حاكم الشارقة له في عضوية مجلس إدارة الجمعية، شاكراً ثقة سموه، وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي للإمارة، وتشريفه بالقيام بأعمال الخير ودعمها في سبيل الإنسانية، آملاً تكملة مسيرة مجلس الإدارة السابق للجمعية، وتطوير أعمالها بالتنسيق مع الجمعيات الخيرية الأخرى في الدولة، وقال: نحن مؤتمنون على أموال الغير، وتبرعاتهم، وإن شاء الله نقوم بتوصيلها إلى المعنيين عبر القنوات الرسمية، فيما تحظى الجمعية بتواجد على الساحة العالمية، والعربية، والمحلية، وتعمل بتميز ضمن منظومة العمل الخيري في الدولة.



مسؤولية وأمانة



وقال د. يعقوب علي سعيد خلف النقبي: نسأل الله تعالى أن نكون عند الثقة الغالية التي أولانا إياها صاحب السمو حاكم الشارقة، وسمو ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، لاختياري عضواً في مجلس إدارة الجمعية، والاختيار تكليف ومسؤولية وأمانة، نسأل الله تعالى تأديتها على الوجه الأفضل برئاسة الشيخ صقر بن محمد القاسمي، وأن يوفقنا فيها إلى المساهمة الفعالة في العمل الخيري، بالتعاون مع أفراد المجتمع، ومؤسساته الداعمة لهذا العمل الإنساني، وبذل كل الجهد لما فيه خير المجتمع، وأفراده.