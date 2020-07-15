الاستثمار الفضائي

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قبل نحو 12 عاماً، مع الأزمة المالية العالمية، نشرت «بي بي سي» تقريراً على موقعها الإلكتروني عن «دبي، انهيار النموذج؟» وكانت خلاصة التقرير الإجابة بأن نموذج دبي من المرونة والحيوية والابتكار بحيث يصعب انهياره. تلك المرونة الابتكار تنسحب على الإمارات ككل، ليس في الاقتصاد فحسب، بل في كافة مناحي نشاط البشر.

حين أعلنت الإمارات في 2014 أنها سترسل مسباراً فضائياً إلى كوكب المريخ (مسبار الأمل) في العيد الذهبي لتأسيس الاتحاد لم يتصور كثيرون أنه بالإمكان في هذا الوقت القصير إنجاز تلك المهمة. لكن، من يعرف أن هذا البلد يستثمر في المستقبل وفي أبنائه منذ سنوات لم يستغرب تحقيق هذا الإنجاز. حتى الخواجات، من العاملين السابقين في «ناسا» وغيرها، يتحدثون بدهشة عن إنجاز المهمة في هذا الوقت القصير قياساً على مهمات سابقة ل«ناسا» في الوصول إلى كواكب أخرى.

صحيح أن الإمارات استفادت من كل الخبرات السابقة في علوم الفضاء، لكنها بنت عليها وطور أبناؤها وابتكروا، مستفيدين من استراتيجية الدولة بتعزيز دراسات العلوم الأساسية مثل الرياضيات والفيزياء والكيمياء إلى هندسة الطيران وعلوم الفضاء، في أكثر من معهد علمي من جامعة خليفة في أبوظبي إلى جامعة الإمارات مرورا بالجامعة الأمريكية في الشارقة.

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وشجعت الإمارات الدراسات العليا في تلك المجالات، وتزايد الإقبال عليها من المواطنين ومن المرأة قبل الرجل. يتضح ذلك في فرق العمل في مركز محمد بن راشد للفضاء في دبي التي تضاعف أعداد العلماء الإماراتيين فيها ثلاث مرات في سنوات قليلة. وتمثل المرأة أكثر من ثلث فريق مهمة «مسبار الأمل» وأكثر من ثلاثة أرباع الفريق العلمي وراء المهمة. ذلك الفريق العلمي الذي ساهم في بناء المسبار من الصفر ليكون «إماراتياً» بالكامل، أما فريق المهمة فهو من سيديره في مساره في غلاف كوكب المريخ وينقل المعلومات والبيانات غير المسبوقة للأسرة العلمية في العالم مجاناً وبدون أي قيود.

هذا الاستثمار في البشر والعلم بدأ قبل الإعلان عن مشروع مسبار الأمل بسنوات، وحين قررت قيادة الإمارات الانطلاق في تطوير استراتيجية للفضاء كانت تستند إلى ذلك الاستثمار الذي بدأ من قبل. لهذا تزيد ميزانية البحوث والتطوير سنوياً لتصبح ثلاثة أضعاف متوسط المنطقة العربية وتقترب من تلك في الدول المتقدمة. فقد ارتفعت نسبة مخصصات البحوث والتطوير للناتج المحلي الإجمالي من 0.5 في المئة إلى أكثر من 1.5 في المئة في سنوات قليلة وهي في طريقها نحو 2 في المئة (نسبة البحوث والتطوير من ميزانية أكثر الدول تقدماً في العالم هي ما بين 2 و3 في المئة).

في 2018 أطلقت الإمارات «خليفة سات»، أول قمر صناعي مصنّع بالكامل بأيدٍ عربية في دبي. وفي العام التالي وصل أول رائد فضاء عربي، الإماراتي هزاع المنصوري، إلى المحطة الفضائية الدولية الحالية في مهمة استمرت أسبوعاً.

صحيح أن دولاً أخرى في المنطقة لديها أقمار صناعية تدور في فضاء الأرض، لكنها في الأغلب إما مشتراة أو مصنعة أغلبها في الخارج. لكن الإمارات، التي أطلقت أول قمر صناعي في 2009 وكان مصنعاً من قبل كوريا الجنوبية عملت في سنوات قليلة ليس فقط على «توطين» التكنولوجيا بل أيضاً على تطويرها، حتى وصلت في أقل من عقد من الزمن إلى تصنيع أقمارها الصناعية التي تطلقها في غلاف الأرض وأيضاً إنتاج مركبة فضائية إماراتية خالصة للدوران أبعد كثيراً من فضاء الأرض: مسبار الأمل لاستكشاف المريخ.

ليس الأمر كما يصور ضعاف العقول والنفوس مجرد كماليات، بل اختراق لنشاط بشري جديد يضاف إلى بقية ما فعلته الإمارات وبدا في أوله لكثيرين شططاً ليسعى الجميع إلى تقليده بعد نجاحه. ومنذ قررت الإمارات العمل على «ما بعد النفط» كانت رؤيتها ارتياد مجالات جديدة للنشاط البشري تضاف إلى القطاعات التي طورتها وأصبحت نموذجاً. وهذا ما يعيدنا إلى خلاصة مقال بي بي سي القديم: المرونة بالابتكار.

تراكم تلك المشروعات، وتطور ونمو وكالة الفضاء الإماراتية، بكل ما يعنيه من استثمار في البشر والعلوم مقدمة لاستثمار فضائي عربي أوسع. وقد بدأت قيادة الإمارات بالفعل في تشجيع التعاون العربي في هذا المجال. فالكل يدرك أن قطاعات النشاط البشري التقليدية قد وصل بعضها إلى حد التشبع، والبعض الآخر قطع شوطاً طويلاً نحو التشبع. وكي يستمر التطور والنمو ويحافظ البشر على استدامته لا بد من ابتكار ما هو جديد، وليس أوسع ولا أرحب من الفضاء مجالاً للابتكار والإنجاز وتحقيق عائد للاستثمار، ليس اقتصادياً فحسب؛ بل إنسانياً وحضارياً كذلك.