صراع السيادة على «ناغورني قره باخ» يهدد بحرب في القوقاز

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لم يشكل اندلاع المواجهات العسكرية الجديدة بين الجيشين الأرمني والأذربيجاني مفاجأة للمراقبين بالنظر إلى طبيعة الخلاف التاريخي الشائك والدموي، والتدخلات الخارجية الساعية إلى ضمان مصالحها في منطقة القوقاز، ضمن التنافس الصامت بين الدول الكبيرة، فهذه الأزمة النائمة كانت تتفجر على الدوام لتذكر العالم بالمسائل العالقة التي خلفها انهيار الاتحاد السوفييتي السابق وانفراط عقد دوله وتشتت ولاءاتها وعودة النزاعات القديمة التي كانت مخفية تحت القوة القاهرة للامبراطورية السابقة.

وتخوض الجمهوريتان السوفييتيتان السابقتان نزاعاً منذ عقود للسيطرة على منطقة ناغورني قره باخ الانفصالية بجنوب غربي أذربيجان، والتي سيطرت عليها أرمينيا خلال حرب في التسعينات وأدت إلى مقتل 30 ألف شخص.

وقلما تحصل معارك خارج تلك المنطقة، لكن منذ الأحد، وقعت اشتباكات في مناطق شمالية على طول الحدود المشتركة. لكن جذور الصراع الحقيقية تدور حول السيادة على منطقة كاراباخ. والرئيس السوفييتي السابق جوزيف ستالين هو الذي وضع جذور الصراع على هذه الأرض الجبلية الصغيرة ذات الأغلبية الأرمنية من السكان، عندما أعلن تبعيتها إلى جمهورية أذربيجان في عام 1923، لكنه في الوقت ذاته منح سكانها صلاحية الحكم الذاتي.

وأعلن الإقليم استقلاله من جانب واحد بعد انهيار الاتحاد السوفييتي عام 1991 بدعم من أرمينيا. وبعد ذلك اندلعت حرب بين البلدين أوقعت حوالى 30 ألف قتيل ثم تم التوصل إلى وقف لإطلاق النار في 1994. ومنذ ذلك الحين تتولى مجموعة مينسك التي تضم وسطاء دوليين لكن دون أن تلوح أي بارقة أمل للتوصل إلى سلام.

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وتختلف وجهات نظر المهتمين بالصراع بين أرمينيا وأذربيجان في تحديد طبيعته. فبعضهم يرى أنه صراع وجود بين الأرمن وبين الأذريين، وآخرون يعتقدون أنه صراع عرقي، ويرى فريق آخر من الباحثين أن هذا الصراع هو تنافس جيوبوليتيكي لا يشمل الأرمينيين والأذربيجانيين وحدهم بل يتعداهم إلى الأتراك والروس والولايات المتحدة وإيران والاتحاد الأوروبي.

وفي أحدث تجدد للعنف لقي تسعة جنود حتفهم أمس الثلاثاء، في سلسلة الاشتباكات التي تفجرت الأحد، وبين القتلى سبعة جنود أذريين واثنان من أرمينيا، وذلك في أعقاب تبادل قصف مدفعي لمدة يومين ما أدى إلى ارتفاع حصيلة الضحايا في صفوف القوات الأذربيجانية إلى أربعة قتلى. وتبادل الطرفان الاتهامات بالمسؤولية في انتهاك الهدنة القائمة على خطوط القتال، وقال الرئيس الأذربيجاني الهام علييف إن السلطات السياسية والعسكرية الأرمنية تتحمل كامل المسؤولية عن هذه «الاستفزازات»، فيما أعلن رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان أن الاستفزازات لن تمر بدون رد، فيما حذر وزير الدفاع ديفيد تونويان من أن قواته مستعدة للسيطرة على مواقع في أراضي العدو إذا دعت الضرورة.

لكن اللهجة العدائية الظاهرة في تصريحات قادة البلدين، تسببت في قلق دولي من انقلاب المناوشات العسكرية المحدودة إلى حرب شاملة، حيث إن أي حرب بين البلدين يمكن أن تغرق كل منطقة القوقاز وتقحم روسيا، الحليفة العسكرية لأرمينيا، وتركيا الداعمة لباكو واللتين تتنافسان على النفوذ الجيوسياسي في هذه المنطقة الاستراتيجية.

كما سعى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بإصرار إلى صب الزيت على نار الأزمة وحشر أنفه في هذا الخلاف بإعلانه الصارخ على أن الجيش التركي سيقدم الدعم إلى أذربيجان في حربها «العادلة» مع أرمينيا. وهي مواقف تثير حفيظة الدول المجاورة وخاصة روسيا التي تتواجه مع مشروعات أردوغان الخارجية في سوريا وليبيا كما أنها لم تنس له موقفاً عدائياً صريحاً عندما أكد للرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو وقوفه إلى جانبه ضد «الأعداء الروس» إبان الأزمة الناشبة على خلفية خطوة الرئيس فلاديمير بوتين بضم جزيرة القرم إلى روسيا.

وتزايد القلق الدولي من احتمالات توسع الصراع إلى حرب بالوكالة بعد الموقف المتطرف الذي أعلنته القيادة العسكرية التركية وتأكيدها العلني مساندة جيش أذربيجان ضد أرمينيا، مقارنة بالموقف الروسي الذي دعا الطرفين إلى الهدوء وتفادي التصعيد. ويخشى المجتمع الدولي من أن يؤدي التدخل التركي إلى تفاقم التوتر بين الطرفين وجر المنطقة إلى حرب بالوكالة بمشاركة دول أخرى ترفض الاستراتيجية التوسعية الحالية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.