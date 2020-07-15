الرئيس اللبناني يشدد على تسريع «خطة الإنقاذ» وسط احتجاجات مطلبية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بيروت : ”الخليج 365”

شدّد الرئيس اللبناني ​ميشال عون، في مستهل جلسة مجلس الوزراء، أمس الثلاثاء، على ضرورة وضع التدابير المقررة في خطة الإنقاذ المالي والاقتصادي موضع التنفيذ، لا سيما ما يتعلق منها بالإصلاحات وخفض الإنفاق لتخفيض العجز، فيما لفت رئيس الحكومة حسان دياب إلى أن الاتصالات مع الأشقاء العرب، ومع الأصدقاء في العالم، تشهد تطوراً إيجابياً ومشجّعاً لمساعدة لبنان، في وقت تواصلت الاعتصامات المطلبية اعتراضاً على تردي الوضع الاقتصادي وانقطاع الكهرباء وارتفاع الدولار، إضافة إلى وقفات احتجاجية تدعو للإفراج عن ناشطين علماً بأن أحد الناشطين حاول الانتحار، كما حاول أن يرمي أحد اللبنانيين الرافضين للجوع والذل نفسه من على جسر الدورة شرقي بيروت.

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وأشار دياب​ في مستهل جلسة المجلس الوزراء إلى أن التحديات تكبر أمام البلد وتتراكم الصعوبات والعراقيل تزيد والاستثمار السياسي يتحول إلى مهنة تزوير الحقائق وطمس الوقائع، كل هذا نتحمله وأكثر، لكن للأسف البعض ذهب بعيداً جداً بهذا السلوك، عندما يحاول هؤلاء الناس عرقلة أي مساعدة للبنان.​ وسأل دياب: معقول أن هناك مسؤولاً سياسياً عنده ضمير وطني ويحاول منع مساعدة لبنان بهذه الظروف؟ معقول أن هناك مسؤولاً حزبياً كل همّه أن يعرقل أي مساعدة؟ هذا معيب وأقرب إلى الخيانة الوطنية. ما سمعناه من أشقائنا في ​الدول العربية​ عن الاتصالات التي حصلت معهم من بعض السياسيين اللبنانيين مخجل فعلاً، مشيراً إلى أنه لدينا تقارير عن خطة لعرقلة الحكومة من داخل الإدارة.

من جهة أخرى، تجددت الاحتجاجات الشعبية بسبب تردي الأوضاع المعيشية وللمطالبة بإطلاق سراح ناشطين موقوفين، ورمى لبناني بنفسه من على جسر برج حمود في قضاء المتن ونقل إلى المستشفى بعدما حضرت إلى المكان سيارة الدفاع المدني والقوى الأمنية وبوشرت التحقيقات. كما حاول الناشط خالد الديك رمي نفسه من الطابق الأول داخل قصر العدل في طرابلس، وذلك بعد مثوله أمام قاضية التحقيق، ما دفع عناصر قوى الأمن إلى التدخل لمنعه وإفشال محاولته. وعمد بعض المحتجين إلى إقفال طريق الأوزاعي جنوبي بيروت وحرق الدواليب من قبل أهالي المنطقة بسبب الأوضاع المعيشية وانقطاع الكهرباء. ونفذت مجموعات من الحراك الشعبي، من بينهم «مجموعة» 128 و«المجلس الوطني لثورة الأرز» وغيرهم.. اعتصاماً أمام قصر الصنوبر - السفارة الفرنسية، بمناسبة العيد الوطني لفرنسا، للمطالبة بوقوفها إلى جانب لبنان ودعمه، في كل الميادين سواء سياسياً أو اجتماعياً أو اقتصادياً أو مالياً، وحث المجتمع الدولي على تطبيق القرار الدولي 1559، واسترجاع السيادة الوطنية على كامل التراب في لبنان.

إلى ذلك، وقّعت وزيرة العدل ماري كلود نجم أمس على كتاب إنهاء خدمات قاضي الأمور المستعجلة في صور محمد مازح، وذلك بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى وإحالة الكتاب إلى الوزيرة نجم التي، بدورها، أحالته إلى المرجعيات المعنية للتوقيع عليه. وكان القاضي مازح قد تقدم باستقالته على خلفية قرار منع فيه وسائل الإعلام المحلية والأجنبية المقروءة والمكتوبة والمسموعة من إجراء مقابلات مع السفيرة الأمريكية في لبنان دورثي شيا لمدة سنة.