ماكينزي: «القاعدة» و«داعش» يسعيان إلى مهاجمة دول عدة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد علاء

أكد الجنرال كينيث ف. ماكينزي جونيور، القائد العام للقيادة المركزية الأمريكية أن تنظيمي «القاعدة» و«داعش» لديهما رغبة في مهاجمة دول كثيرة، مؤكداً أن الدور الذي تلعبه القيادة المركزية في الشرق الأوسط هو دور داعم للاستقرار في المنطقة.

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وقال ماكينزي، خلال مؤتمر صحفي عن بُعد، نظمه مكتب التواصل الإعلامي الإقليمي التابع لوزارة الخارجية الأمريكية أمس الثلاثاء حول عمليات القيادة المركزية وسبل مكافحة الإرهاب وجهود هزيمة «داعش»، «إن هدفنا الأساسي على الأرض هو هزيمة «داعش»، ونمارس ضغطاً كبيراً عليه»، معتبراً أن «داعش» إيديولوجية أكثر منها قوات على الأرض، لذلك لا يمكننا التخلص منه بشكل كامل ومن ثمّ هناك أنشطة وحرب عصابات على الأرض». ولفت الجنرال ماكنزي إلى أن «القاعدة و«داعش» لديهما رغبة في مهاجمة دول في المنطقة وكذلك في أوروبا والولايات المتحدة. قواتنا في المنطقة تعمل على استمرار الضغط على هذه المنظمات لعدم السماح بمزيد من الهجمات». وحول الوضع في لبنان أكد ماكينزي التزام الولايات المتحدة بدعم لبنان ودعم قوات الدفاع الوطني، مشيراً إلى أنه إذا قلنا إن «حزب الله» لا يشكل أي مشكلة أو عوائق سنكون عمياناً. وعن الأوضاع في أفغانستان قال ماكينزي إن أفغانستان تمر بمرحلة مهمة، حيث يقدم الجيش الأمريكي الدعم للجيش الأفغاني لأنهم بحاجة لذلك، مشيراً إلى أن طالبان تساهم في ارتفاع العنف وتأجيج الصراعات.

وبشأن إيران، قال ماكينزي إن الولايات المتحدة الأمريكية ستمضي قدماً وتواصل ممارسة الضغط على إيران عبر قرار حظر الأسلحة الشامل من الأمم المتحدة، مضيفاً أن القيادة المركزية الأمريكية تنظر باهتمام للتهديدات الإيرانية في الخليج قائلاً: «أي تحرك عسكري إيراني في الخليج ستكون تكلفته باهظة وعواقبه وخيمة. لقد حددنا لهم خطوطاً حمراً واضحة أكثر من أي وقت مضى».

وحول وجود القوات الأمريكية في العراق، أكد الجنرال ماكينزي أن السلطات العراقية ترحب بالوجود الأمريكي، معتبراً أن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي يفعل كافة الأمور بشكل صحيح، وأن الولايات المتحدة تتفق مع توجهات الحكومة العراقية في ما يتعلق بميليشيات «الحشد الشعبي»، مشددًا على أن الحكومة العراقية ملتزمة بتأمين القوات الأمريكية، فيما أشاد أيضاً بالانخراط في «الحوار الاستراتيجي» بين الولايات المتحدة والحكومة العراقية.