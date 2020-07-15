شكرا لقرائتكم خبر عن «الـداخلـيــة».. توحيد هامش السرعة وقرارات خفض المخالفات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحقيق: محمد علاء

تشكيل وزاري جديد رأى النور، حاملاً معه طموحات جديدة، لمسيرة عمل أكثر تكاملاً، تواكب المتغيرات وتبتكر الحلول لمواجهة التحديات المستقبلية، سعياً لإسعاد الموطنين، عبر خدمات وزارية يتساءل بعضهم إن كانت قد وصلت إلى ذروة العطاء، أم أن في الجعبة المزيد ليقدم.

الوزارات والهيئات الاتحادية، وتحديداً الخدمية منها، دائماً ما يكون عملها محفوفاً بالرضا أو عدمه من وجهة نظر المواطنين، فهي على قدر «عزم» القائمين عليها تقدم كل ما باستطاعتها ضمن منظومة التشريعات والاختصاصات، ولكن هل هناك ما يمكن أن تقدمه أكثر من ذلك مع ما يطرأ من تغيرات ومستجدات محلية وعالمية؟ وما مدى رضا المواطنين على ما تقدمه؟

”الخليج 365” تسلط الضوء في هذا الملف، على عمل الوزارات والهيئات الاتحادية؛ في محاولة منا للإضاءة على أوجه النقص إن وجدت، عبر استطلاع آراء مجموعة غير منتقاة من المواطنين؛ يقدمون ما في جعبتهم ليكون عمل هذه الوزارة أو الهيئة الاتحادية أفضل مما هو عليه، وقد تكون ضمنها اقتراحات لعل صاحب القرار يلتقطها فيحولها إلى واقع ملموس.

في كل حلقة نستطلع آراء مجموعة من أبناء الوطن تحت بند أو سؤال واحد: ماذا تريد من الوزارة/‏‏ الهيئة ليكون عملها على أكمل وجه؟ وتركنا لهم الإجابة.

وزارة الداخلية، هي وزارة السبع النجوم بالتأكيد، فهي وإلى جانب عملها الأمني المحفوف بالمخاطر، ودورها الكبير في حفظ أمن البلاد والعباد، فان لدى المواطنين رأياً في بعض الخدمات التي تقدمها لجهة المزيد من التميز والتألق لزيادة السرعة واختصار الوقت.

مواطنون استطلعت ”الخليج 365” آراءهم شددوا على أهمية توحيد إجراءات خفض المخالفات وهامش السرعة في جميع الإمارات. وأكدوا أهمية توفير إنجاز المعاملات لكبار المواطنين في منازلهم، بسيارات مجهزة تزورهم، وتنجزها، من دون الحاجة إلى حضورهم إلى مراكز خدمة العملاء.

كما طالبوا بتطوير تطبيق «مركز الشرطة في هاتفك»، بالاهتمام بتسريع إنجاز الخدمة وأن لا تستغرق أياماً، لا سيما المواضيع التي تتطلب سرعة إبلاغ وتحركاً لاتخاذ الإجراءات اللازمة، كما في قضايا السرقة وأكدوا أهمية استخدام التكنولوجيا المتطورة في العمل اليومي الأمني، ومنها استخدام الطائرات بدون طيار في مراقبة مناطق المزارع، بمنطقة الظفرة مثلاً، وغيرها من المناطق التي تنتشر فيها المزارع والعزب، لرصد أي مخالفات وضبطها في الوقت المناسب، ما يعزّز الأمن.



كبار المواطنين



طالب سعيد الخييلي، بعمل خدمات أكثر لكبار المواطنين كونه أحدهم، وتخصيص «منافذ» أكثر في مراكز الشرطة في الدولة، لخدمة هذه الفئة المهمة، وتخصيص مقاعد متحركة مجهزة فيها، في حال طلبها، وأن يكون للوزارة خدمات متنقلة لهم، لأن منهم من لا يستطيع الحركة، وسيكون سعيداً، إذا أنجزت الخدمة من المنزل.



رقم هاتف



ناشد عبد الله البريكي، بتخصيص رقم اتصال لخدمة كبار المواطنين، وبحث مشكلاتهم وهمومهم وإن أمكن توفير وظائف لهم، وإن كانت استشارية أو وظائف بدوام جزئي، وتنظيم دورات تدريبية لتعزيز مهارات كبار المواطنين، وتطوير قدراتهم في استخدام التكنولوجيا الحديثة والخدمات الإلكترونية التي تقدمها الوزارة، في جميع إمارات الدولة.



سرعة البحث



قالت ابتسام الحوسني: «أطلقت وزارة الداخلية مؤخراً تطبيق «مركز الشرطة في هاتفك» وهو ما يمكن المستخدمين من عمل بلاغات إلكترونية عن الجرائم من سرقة ونصب إلى آخره، ولكن تبحث في مدة كبيرة تتجاوز 3 أيام، وهذه المدة يجب أن تكون أقل لتتماشى مع سرعة العصر الذي نعيشه وسيكون لها أثر إيجابي في المستخدمين. وأضافت أن ذلك الأمر سيكون تحدياً للوزارة وليس مستحيلاً.



انتشار أمني



تمنى يافور الهاملي، من منطقة الظفرة على «الداخلية» الانتشار الأمني بشكل أكبر في بعض مناطق المزارع، وهذا لا ينفي أن المناطق آمنة، بفضل الله، وتوجيهات القيادة الرشيدة، ولكن لمزيد من بسط الأمن وبث مزيد من الطمأنينة بين أصحاب هذه المزارع. وقال: عند حدوث مشكلة أو حادث، فإن وجود العناصر الشرطية بشكل قريب، سيسهم في تجنب عواقبها بشكل كبير، وسيكون له مردود إيجابي.



توحيد الإجراءات



أحمد الخييلي، طالب الوزارة بالنظر في إجراءات خفض المخالفات عند إصدار قرارات بشأنها، بتوحيدها في الدولة، إذ إنه عند صدور قرار مثلاً بخفض المخالفات في دبي، لا يستطيع أحد من سكان أبوظبي، الاستفادة من الخفض، مع العلم أن مكان المخالفة في دبي، والعكس إذا ارتكب أحد سكان دبي مخالفة في أبوظبي، وقت قرار الخفض في أبوظبي، لا يتمكن من الاستفادة من القرار.



هامش السرعة



تمنت هاجر النقبي، توحيد هامش السرعة في إمارات الدولة إذ إن الكثير من المواطنين والمقيمين المتنقلين لا ينتبهون عند دخول أبوظبي، أو الخروج منها، ويسجل مخالفة تجاوز السرعة القانونية. وقالت إن كثيراً من الأفراد يأتون إلى أبوظبي بمركباتهم من الدول المجاورة، ولا يعلمون بقرار إلغاء هامش السرعة، ما يعرضهم للمخالفة، مطالبة بتوحيد إلغاء هامش السرعة في الدولة.



حملات إعلامية



طالب موسى الهاملي، الوزارة بتنظيم حملات إعلامية موسعة ومستمرة طوال العام، في مختلف إمارات الدولة عن خطورة الألعاب الإلكترونية التي انتشرت بكثرة هذه الأيام، وتوعية الآباء والأبناء عن الأشياء التي تنفعهم. وقال إن الأطفال ليسوا وحدهم من يدمن الألعاب الإلكترونية، والكبار أيضاً، وهذه أحد الأسباب التي تحفز الصغار بالسير على خطى الكبار.



مسافة الأمان



طالب ناصر الراشدي، بتطبيق نقاط التوعية التي أجرتها شرطتا رأس الخيمة وأبوظبي على مداخلها ومخارجها، في كل إمارات الدولة، وتمكن هذه النقاط المرسومة على الطرق من توعية السائقين بالمسافة الآمنة بين المركبات.

وقال: بهذه النقاط أيضاً يتعلم السائقون كيفية حساب المسافة الآمنة، وتجنب مخاطر عدم الالتزام بها من حوادث مرورية صعبة، تكون نتائجها صعبة.

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لافتات التنبيه



أشاد خالد المنصوري، بوضع اللافتات والتخطيط على الشوارع في دبي، لتنبيه السائقين بخفض السرعات، مطالباً بتطبيقها في كل الإمارات، حيث إن الهدف منها تنبيه السائقين بخفض السرعة. وقال إن الهدف من تقليل السرعة الحفاظ على سلامة السائقين وليس مخالفتهم، من أجل أموال أو غرامات نقاط مرورية، فبوضع هذه المنبهات ستتكامل رسالة الشرطة بأن الهدف هو سلامة السائقين فقط.



الإبلاغ عن الحوادث



طالب خليفة المهيري، «الداخلية» بتفعيل خدمة الإبلاغ عن الحوادث المرورية في كل إمارات الدولة الموجودة في تطبيق الوزارة، إذ إن الإبلاغ موجود في تطبيق شرطة دبي فقط. وأشار إلى أن مثل هذه الخدمة تستطيع بها توفير وقت وجهد كبير في الميدان، إذ لا تتطلب خدمة الإبلاغ عن الحوادث حضور العناصر الشرطية، وتعتمد على إرسال صور لمركز الشرطة، وبناء على معطيات الحادث يحدد المتسبب.



مراتب متقدمة



قال محمد أحمد: إن «الداخلية» تقوم بدورها على أكمل وجه، بقيادة الفريق سموّ الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، مشيداً بالطفرة التي شهدتها منذ تولي سموّه قيادتها في مختلف الصعد، وحصول الإمارات على مراتب متقدمة في مؤشرات الدول الأكثر أماناً، حيث إن الخدمات جيدة وتلقى قبولاً لدى المواطنين، بدليل استمرار حصول أبوظبي على المدينة الأكثر أماناً في العالم، لمدة 3 سنوات متتالية.



كاشفات الدخان



هاجر الساعدي، طالبت إدارة الدفاع المدني، بمزيد من السرعة في نظر طلبات تركيب أجهزة كاشفات الدخان ضمن مشروع «حصنتك» للمنازل السكنية، وسرعة التركيب وإجراء عملية المسح المنزلي والتي تأخذ 5 أيام، وهو ما يعد مدة كبيرة، خصوصاً مع دخول الصيف.

وتصف خطوات تقديم طلبات التركيب عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية، بأنها «معقّدة»، و«تستغرق وقتاً طويلاً».



رخصة القيادة الدولية



طالب عبد الله العبادي، «الداخلية» بإضافة خدمة إصدار رخصة القيادة الدولية ضمن خدماتها على مختلف المنصات، من موقع إلكتروني، وتطبيق ذكي لما توفره من وقت وجهد على المستخدمين. وقال إنه سيسهل الكثير من الإجراءات، بدءاً من الذهاب إلى مقرات نوادي السيارات المنتشرة في الدولة، لأنها في حالة وقوع حادث أثناء القيادة في الخارج، قد يكون التأمين غير صالح للتغطية، دون رخصة القيادة الدولية.



التطبيق الذكي



ناشد عيضة المنهالي، «الداخلية» بمعالجة إحدى المشكلات في تطبيق الوزارة الذكي، وهي أن التطبيق كل فترة لا يتذكر كلمة المرور، ويجب إدخالها كل مرة، مع أن هناك تطبيقات أخرى بمجرد حفظك لكلمة المرور والدخول، لا تطلبها منك مرة أخرى، وأن كل مرة يدخل فيها للتطبيق يطلب منه رقم الهاتف، لإرسال رقم سري للدخول، وهو ما يأخذ كثيراً من الوقت.



العنصر النسائي



طالبت فاطمة الحوسني، بزيادة العناصر الأمنية النسائية خصوصاً في الدوريات المرورية، وأقسام الشرطة، ما يزيد الحركية في التعامل بين الجهات الشرطية والمواطنين، خصوصاً وسط العادات والتقاليد التي نلتزم بها في الإمارات، وإنه مع التطور المجتمعي الذي شهدته البلاد، أصبح المجتمع أكثر تقبلاً وتقديراً لدور المرأة في الحياة العملية بكل أشكالها.



خط اتصال



طالب فيصل الدرمكي، «الداخلية» بعمل خط اتصال مباشر في المدارس الحكومية والخاصة وبين الوزارة للإبلاغ عن أي طارئ، سواء كان حادثاً أو مشكلة، ما يتطلب تدخل الجهات الشرطية والإسراع في الفصل فيها، وتجنب عواقبها بشكل آمن وسريع.

وقال إن المدارس وما تحتويه من مكونات، مثل الطلاب والمدرسين والمشرفين هي عناصر مهمة في المجتمع.



زيادة التوعية



ناشد ماجد عبد الله، «الداخلية» بزيادة الوعي فيما يخص موضوع إدمان المخدرات والوقاية منها، لا سيما في المدارس والمنازل، وعمل مواد إجبارية مخصصة لذلك تتطلب الإجابة عنها والنجاح فيها من قبل الآباء والأبناء، لينتقلوا إلى الصف الجديد.

وقال هذه المواد ستسهم في خلق جيل واع ضد هذه الآفة ومقاوماً لها وينقلها للجيل للآخر وستصبح لديهم مناعة في حال تعرضهم لها.



ترك الأطفال



طالب محسن الشامسي، «الداخلية» بزيادة التوعية في القضايا التي تعد محوراً مهماً في حياة المواطنين، وعدم قصرها على حادث ما، أو مناسبة، بل جعلها منهجاً لدى الجميع، ومن بين هذه القضايا ترك الأطفال في السيارات وقيادة السيارات بتهور. وقال إن التوعية على مدار العام شيء جيد، ويذكر الأفراد طوال الوقت بمسألة عدم ترك الأطفال في السيارات.