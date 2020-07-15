غياب ثقة الشعوب العربية في «جماعة الإخوان المسلمين»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أصدر مركز «تريندز للبحوث والاستشارات»، مؤخراً، دراستين جديدتين، تناولتا رؤية الشعوب العربية ل«جماعة الإخوان المسلمين»، ودور رجال الدين في الحياة العامة والسياسية، وقد تم الاعتماد في هاتين الدراستين على تحليل نتائج بيانات استطلاعات الرأي ل12 بلداً عربياً متوفرة على قاعدة بيانات ل«مؤسسة الباروميتر العربي»، وتغطي فترة زمنية طويلة نسبياً (2007 - 2019) أجريت خلالها خمس دورات للاستطلاعات شملت عينة تقدر بنحو 70 ألف مُفردة.

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وجاءت الدراسة الأولى تحت عنوان: «جماعة الإخوان المسلمين والقادة من رجال الدين في منظور الرأي العام العربي»، وأظهرت أن هناك تراجعاً كبيراً لنفوذ الأحزاب السياسية الإسلاموية وتأثيرها؛ حيث نزلت نسبة الثقة فيهم من 47.5% إلى 19.8% في غضون تسع سنوات ما بين 2011 و2019، أي أن 2 من كل عشرة أفراد يثقون في «الإخوان المسلمين» ومنهم 5.8% فقط يثقون بشدة.

أما الدراسة الثانية فجاءت تحت عنوان: «دور الدين في المجال العام والمجال السياسي»، وأظهرت أن 55% من المستطلعة آراؤهم يذهبون إلى أن الممارسات الدينية هي ممارسات خاصة يجب إبعادها عن الحياة العامة، وسجلت لبنان والعراق ومصر أعلى نسب الموافقة ب78.4% و74.4% و68.5% على التوالي. وانخفض المؤشر من 62.7% سنة 2007 إلى 55% سنة 2019. وترتفع نسب الموافقة لدى الذكور بنسبة 57.4%، ولذوي التعليم الجامعي بنسبة 57.1%.

وهاتان الدراستان تمثلان باكورة إنتاج وحدة استطلاعات الرأي، التي دشنها مركز تريندز للبحوث والاستشارات مؤخراً، وتعنى بجمع البيانات وتحليلها وإجراء استطلاعات الرأي والمسوحات العامة حول القضايا والتطورات المعاصرة في مختلف المجالات، الاقتصادية والأمنية والثقافية والاجتماعية.