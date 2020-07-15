مجلس قيادات الشرطة يناقش السياسات التشغيلية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”



عقد مجلس قيادات الشرطة في وزارة الداخلية، برئاسة الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، رئيس المجلس،اجتماعاً بتقنية الاتصال عن بعد، جرى خلاله مناقشة عدد من المواضيع المهمة، بحضور كل قيادات الشرطة وعدد من كبار الضباط بالوزارة.

وناقش المجلس السياسات التشغيلية، والخطة الاستراتيجية لوزارة الداخلية للاستعداد للخمسين عاماً المقبلة، وتحديد المستهدفات والممكنات التي تساعد على تنفيذها على مستوى الدولة، في ظل ما تم تحقيقه من إنجازات في جميع مؤشرات الأجندة الوطنية خلال السنوات السابقة.

كما تناول المجلس عدداً من الموضوعات المتعلقة بالسياسات التشغيلية العامة بوزارة الداخلية والإدارات التابعة لها.

ووجه الفريق ضاحي خلفان تميم، قادة الشرطة إلى تأهيل الكوادر الأمنية بمهارات تتعلق بالتنبؤ الأمني، ومنع الجريمة والكشف عن مرتكبيها، مؤكداً أن الوزارة لديها قوة لا يستهان بها من الكوادر البشرية لتحقيق ذلك، كما دعا إلى الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي، والاطلاع على المراجع العلمية المتوفرة في العالم حول المعايير والأسس التي يمكن البناء عليها، لتأهيل خبراء وعلماء أمنيين في العديد من المجالات، ويمكن أن يعول عليهم في تنفيذ الاستراتيجية الأمنية للخمسين عاماً المقبلة.

كما وجه قادة الشرطة بعقد جلسات عصف أفكار تحت مسمى «عصر الأفكار» بمشاركة خبراء ومختصين في الاستراتيجيات الأمنية، لمناقشة الخطط المستقبلية من أجل إحداث قفزة نوعية في المجال الأمني بالدولة، كما دعا إلى الاطلاع على تجارب الدول المتقدمة في مجال منع الجريمة، وأسس ومعايير الاستمارات المستخدمة في تسجيل قضايا الاشتباه وأنواعها.