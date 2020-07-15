بلجيكا بلا وفيات.. وروسيا تسقط شرط الحجر للمسافرين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لم تسجل بلجيكا، أمس الثلاثاء، أي حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة المنقضية، لأول مرة منذ العاشر من مارس/ آذار، بعدما كانت أكثر الدول المتوسطة الحجم تضرراً بالفيروس. ومثلما فعلت الكثير من الدول الأوروبية التي تضررت بشدة بالجائحة في مارس/ آذار، وإبريل/ نيسان، تمكنت بلجيكا من خفض الإصابات بشكل كبير من خلال فرض عزل عام يجري تخفيفه حالياً. وأكدت السلطات الصحية أيضاً استقرار منحنى الإصابات المؤكدة بشكل كبير.

وتجتمع الحكومة البلجيكية، اليوم الأربعاء، لمناقشة تخفيف المزيد من القيود بعدما جعلت وضع الكمامة إجبارياً لدخول المحال التجارية، ودور السينما، والمتاحف في العاشر من يوليو.

من جانبها، الغت روسيا شرط إلزام القادمين إليها بالخضوع للحجر الصحي مدة 14 يوماً، اعتباراً من اليوم الأربعاء. وقالت، آنا بوبوفا، رئيسة هيئة مراقبة حقوق المستهلك الروسية، كبيرة الموظفين الطبيين الروس - في قرار صادر عنها نشر على موقع المعلومات القانونية الحكومي - إن المواطنين الروس الذين يصلون إلى البلاد سيكون بإمكانهم عرض وثيقة تثبت خضوعهم لفحص سلبي عن طريق PCR، أو خاص بالأجسام المضادة لفيروس كورونا المستجد في الخارج، أو إجراء الفحص في روسيا خلال 3 أيام بعد وصولهم، أو وضع أنفسهم في العزل الصحي.

أما في ما يخص المواطنين الأجانب، فأشارت بوبوفا إلى أنه سيتوجب عليهم عرض وثيقة تثبت خضوعهم لفحص سلبي في الخارج قبل أقل من 3 أيام، أو إجراء الفحص داخل روسيا في غضون 3 أيام، بعد وصولهم.

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واعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن بلاده قد تجعل من وضع الكمامات إلزامياً في كل الأماكن العامة المغلقة، موضحاً أن تطبيق ذلك سيبدأ في الأول من أغسطس.

وأكد «سنكون على أهبة الاستعداد لمواجهة عودة محتملة للوباء. لدينا المخزون والإمدادات، إضافة إلى التنظيم الذي سيسمح لنا بمواجهة موجة وبائية جديدة.

كما قررت الحكومة البريطانية جعل وضع الكمامة إلزامياً في المتاجر في إنجلترا اعتبارا من 24 يوليو/ تموز. وقال وزير البيئة، جورج أوستيس «لقد تطورت الأدلة والإدراك حول فائدة الكمامات، فيما نقوم برفع تدابير الإغلاق والسماح بفتح المزيد من الأماكن، نحتاج أيضاً إلى مراجعة الإجراءات المعمول بها للحد من انتقال الفيروس والتحكم فيه».

إلى ذلك، فرضت الهند إجراءات العزل العام مرة أخرى على بنجالورو، مركز التكنولوجيا الحديثة في البلاد، لمدة أسبوع، اعتباراً من أمس الثلاثاء بعد ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا، ما يعطل جهود الحكومة لإنعاش الاقتصاد. وستغلق السلطات مجدداً دور العبادة والمواصلات العامة والمكاتب الحكومية وأغلب المتاجر في المساء، وسيلزم السكان منازلهم، ولن يُسمح لهم بالخروج سوى للحصول على الاحتياجات الضرورية. وقالت السلطات إن المدارس، والجامعات، والمطاعم، ستظل مغلقة.

وبنجالورو، التي تضم بعضاً من أشهر شركات تكنولوجيا المعلومات في العالم، لم يكن لديها سوى نحو ألف حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد حتى منتصف يونيو/ حزيران، وكان يُنظر إليها على أنها أفضل أداء من غيرها من مناطق الهند في ما يتعلق بالفحوص، ورصد المخالطين. (وكالات)