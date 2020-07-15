أمريكا تهاجم «حقوق» الصين في «البحر الجنوبي»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكدت الولايات المتحدة، أمس الأول الاثنين، أنّها تعتبر سعي الصين للاستحواذ على الموارد في المياه المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي أمراً «غير مشروع»، مؤكدة أنه لا يوجد حقوقاً تاريخية لها في المنطقة التي لن تسمح بضمها لبكين كجزء من إمبراطوريتها البحرية، ما أغضب العملاق الآسيوي الذي سارع بالتنديد بالموقف الأمريكي، كما وجهت طوكيو اتهامات مماثلة إلى بكين بممارسة تعديات «لا هوادة فيها» على حقوقها في المنطقة.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، في بيان: «نقولها بوضوح: إنّ مطالبات بكين بالموارد البحرية في القسم الأكبر من بحر الصين الجنوبي غير مشروعة بتاتاً، وكذلك حملة الترهيب التي تقوم بها للسيطرة عليها». وأضاف أنّ «الولايات المتحدة تدافع عن فكرة إنشاء منطقة حرة ومفتوحة في المحيط الهادئ-الهندي. واليوم، نعزّز سياسة الولايات المتحدة في موقع حيوي ومتنازع عليه في هذه المنطقة: بحر الصين الجنوبي».

وتابع: «العالم لن يسمح لبكين بالتعامل مع بحر الصين الجنوبي كإمبراطوريتها البحرية. وتقف أمريكا مع حلفائنا في جنوب شرق آسيا، وشركائنا في حماية حقوقهم السيادية في الموارد البحرية، بما يتفق مع حقوقهم والتزاماتهم بموجب القانون الدولي».

وذكّر بومبيو بأنّ محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي قضت في 2016 بأنّ الصين ليس لديها أيّ أساس قانوني للمطالبة «بحقوق تاريخية» في هذه المنطقة، وشدّد على أنّ «قرار هيئة التحكيم نهائي، وواجب التنفيذ على الطرفين».

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وسارعت بكين إلى التنديد بموقف بومبيو. وقالت السفارة الصينية في واشنطن في بيان، إنّ هذا التصريح يؤدي إلى «تخريب السلام والاستقرار الإقليميين». وأضاف البيان، أنّ «هذا الاتّهام لا مبرّر له على الإطلاق»، مشدّداً على أنّ «الجانب الصيني يعترض بشدّة» على تصريحات بومبيو.

وترفض واشنطن مطالبات بكين بالسيادة على مساحات واسعة من هذه المنطقة، بما في ذلك جزر باراسيل التي غالباً ما تمثّل مصدر قلق. وسعت الصين، في إبريل/ نيسان الماضي، إلى تعزيز مطالبها الإقليمية، عندما أعلنت أن باراسيل، وجزر سبراتلي المجاورة، وضفة ماكليسفيلد، والمياه المحيطة بها، ستتم إدارتها ضمن منطقتين جديدتين تابعتين لمدينة سانشا التي أنشأتها الصين في 2012 في جزيرة وودي القريبة.

من جهة أخرى، وجهت اليابان في مراجعتها الدفاعية السنوية الاتهام إلى الصين، بفرض مطالب السيادة الإقليمية، وقالت في تقريرها الدفاعي الذي أقرته الحكومة، أمس الثلاثاء، إن الصين «ماضية في محاولتها لتغيير الوضع الراهن في بحر الصين الشرقي، وبحر الصين الجنوبي».

وتحدث التقرير الرسمي عن تعديات «لا هوادة فيها» على المياه حول مجموعة من الجزر التي يقول الطرفان إن لهما أحقية في السيادة عليها في بحر الصين الشرقي، والتي تعرف باسم (سينكاكو) في اليابان، و(دياويو) في الصين. (وكالات)