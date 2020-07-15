الجامعة القاسمية تناقش طرق تجنب الشائعات



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”



نظمت كلية الاتصال في الجامعة القاسمية جلسة حوارية عن بعد في إطار مبادراتها الرامية لتأهيل الطلبة إعلامياً وكيفية التعامل مع القضايا الراهنة استضافت لها الإعلامية منية برناط من هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون.

حضر الجلسة الدكتور رشاد سالم مدير الجامعة القاسمية وطلبة كلية الاتصال وأدارها الدكتور عطا عبد الرحيم القائم بأعمال عميد كلية الاتصال.

ورحب الدكتور عطا عبد الرحيم بالإعلامية، ومشاركتها في التحدث في جوانب الجلسة الحوارية ومحاورها الهادفة.

وأكد الدكتور رشاد سالم حرص الجامعة من خلال كلياتها على طرح المحاضرات والجلسات الحوارية التي تعزز من السياسات التعليمية والأكاديمية وتكسب الطلبة المعارف والخبرات اللازمة لتكون زادهم في التعامل مع الأوضاع والموضوعات ومختلف القضايا المتجددة.

وشكرت منية برناط الجامعة، وأوضحت أن الشائعة تروج لخبر أو معلومة مختلقة لا أساس لها من الصحة وقد تحمل أوجهاً كثيرة في سعي ناشرها إلى تضليل الرأي العام أو إحداث بلبلة أو تحقيق مأرب خفية أو زعزعة الثقة أو غيرها من الأسباب التي تدعو مروجها إلى نشر الإشاعة وبالتالي تأثيرها على المجتمع بشكل كبير وكذلك على السلم الاجتماعي.

وفي نهاية الجلسة الحوارية تداخل طلبة كلية الاتصال في طرح أرائهم وتجاربهم في هذا الموضوع ورفعوا عدداً من الأسئلة التي أجابت عنها منية برناط، محددة لهم الأسس التي يتم من خلالها الوقوف على صحة المعلومة.