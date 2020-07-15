الطاير والسفير الإندونيسي يبحثان التعاون



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”



عقد سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، لقاء عبر تقنية الاتصال المرئي مع حسين باجيس، السفير الإندونيسي لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات وفتح آفاق أوسع للاستثمارات في القطاعات ذات الاهتمام المتبادل.

وأكّد الطاير أهمية تعزيز أطر التعاون وتفعيل مساهمة الشركات الإندونيسية في مشاريع المياه والطاقة بدبي ودولة الإمارات، وكذلك التعاون الاستراتيجي بين الهيئة والمؤسسات والشركات الإندونيسية في المجالات المتعلقة بقطاعي المياه والطاقة. واستعرض الطاير أمام السفير الإندونيسي أهم المشاريع التي تقوم بها الهيئة.

من جهته، أبدى الجانب الإندونيسي اهتمامه بالمشاركة في مشروعات الهيئة الرائدة في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة والمياه، مثنياً على العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين وجهود الهيئة الحثيثة في مجال الطاقة.