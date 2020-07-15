الإمارات تدعم «الأغذية العالمي» في إفريقيا الوسطى

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بتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ودعم دولة الإمارات، تمكن برنامج الأغذية العالمي من نقل شحنة من البسكويت العالي الطاقة المنقذ للحياة، جواً، من مستودع الأمم المتحدة للاستجابة للحالات الإنسانية التابع له في المدينة العالمية للخدمات الإنسانية بدبي، إلى بانغي في جمهورية إفريقيا الوسطى.

سُيّرت الطائرة المحملة بنحو 52 طناً مترياً من البسكويت ذي القيمة الغذائية العالية، ما يكفي من الغذاء لتوفير حصص المساعدات الطارئة لنحو 35 ألف مستفيد على مدى شهرين من أغسطس وحتى سبتمبر.

ويوفر البسكويت الذي لا يحتاج إلى تحضير، طريقة سريعة وسهلة للاستجابة للاحتياجات الغذائية الأساسية للمحتاجين إلى المساعدة في حالات الطوارئ. وتعد الوجبات الخفيفة المغذية كالبسكويت العالي الطاقة، مكملاً مهماً للأطعمة الأخرى، حيث يشكل الجوع القصير الأجل أو التنوع التغذوي مصدراً للقلق. ويمكن توزيع هذه الوجبات حصصاً منقذة للحياة في الأيام الأولى لحالة الطوارئ، عندما تفتقر المجتمعات المتضررة إلى إمكانية الوصول إلى الأطعمة الأساسية ومرافق الطهو، وتعتمد على المنتجات الجاهزة ذات السعرات الحرارية العالية، لإبقائها على قيد الحياة، إلى حين توافر الوجبات الكاملة.

وقال محمد إبراهيم الشيباني، رئيس اللجنة العليا للإشراف على المدينة «هذه الاستجابة مثال حي على الدافع وراء رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد. وانطلاقاً من هذه الرؤية، تسعى المدينة العالمية للخدمات الإنسانية، إلى استضافة الأشخاص والمنظمات الذين يخدمون المحتاجين وتسهيل عملهم ومساعدتهم، حتى يتمكنوا من العمل معاً قوة واحدة من أجل خير البشرية».

وقال كريس نيكوي، المدير الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي «جمهورية إفريقيا الوسطى تمر في أزمة إنسانية شديدة، وهناك حاجة لتوفير المساعدات العاجلة والمتواصلة للأسر الضعيفة. ونرحب بدعم حكومة دولة الإمارات الذي يسهل نقل إمدادات الطوارئ الحيوية».