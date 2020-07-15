إيقاعات الشعر ورياضيــات الكــون

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هل جاذبية الشعر شديدة إلى حدّ عدم سماحها للقلم بالإفلات إلى محاور أخرى؟ قضية البحور فيها زاد لمئة موضوع. المناهج التعليمية يجب أن تبقى بمنأى عن جدل المدارس الأدبية. الفن شيء، وقواعد البناء الفني شيء آخر. نوجز المسألة في أن قصيدة النثر لا يمكن أن تنفي قواعد بناء القصيدة العمودية. موسيقى المونتاج، لا تبطل بنيان السيمفونية، ولا قواعد الهارموني والكونترابانط. ثم إن المناهج لا تستطيع إلغاء تدريس العروض والقوافي، وتدريس قواعد تختلقها لبناء الشعر المنثور وغيره من المسمّيات.

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تقع فئات من شعراء الحداثة والمثقفين في فخّ لا ينبغي للمثقف الناقد الوقوع فيه، وهو الخلط بين الشعر الكلاسيكي كمضامين وموروث تراثي وتاريخ له جغرافيا وبيئة، وإيقاعات الأوزان التي هي تقسيمات زمنيّة خاضعة للرياضيات، وتابعة للموسيقى عبر القرون. من هنا انجرف القوم إلى أن البحور موضة أكل عليها الدهر وشرب، بالتالي يجب وضعها على الرفّ. عيب هذه الطريقة في الحكم، هو أنها تشبه البنيان الذي يحاول الوقوف في الهواء بلا أساس. هذا ممكن في الجرافيك وخارج الجاذبية.

لا يوجد في الكون شيء غير قائم على الإيقاع، وندع للفيزيائيين القطع بأن الإيقاع هو أهم شيء في الكون أم لا. ظاهرة قانونية مثل هذه في الكون، كيف يمكن إهمالها في تربية الدماغ منذ نعومة الأظفار؟ القلم يذهب إلى ما هو أبعد: يدعو الأنظمة التعليمية العربية إلى ابتكار طريقة جديدة على علاقة بالموسيقى، غير منفّرة، لا كأسلوب التقطيع الشعري، الذي ذكر العمود مراراً أنه ليس عربياً على الإطلاق، فالشعر العربي قائم على التفعيلة لا على حساب المقاطع الصوتية. الأنكى هو أن من لا يدرك هذه الحقيقة العلمية، أن الإيقاع رياضيات، لا يمكن أن يكون إدراكه للموسيقى سليماً. على المناهج أن تربّي مقومات الذوق في الأجيال، ولا عليها إذا اختار الشخص أن يكتب موزوناً أو نثراً. تلك مسألة أخرى. نحن لو أسمعنا موسيقيّاً غير عربيّ أوزاننا الشعرية، لأدرك إيقاعاتها بأفضل من العربي غير الملمّ بالإيقاعات.

لزوم ما يلزم: النتيجة الوزنيّة: يفقد الذوق وزنه حين نغيّبه منذ صباه عن جماليات موسيقى لغته وعلاقتها بالكون.

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