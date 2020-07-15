«اكتشف بلدك».. مبادرة ترويج للمواقع الأثرية في الفجيرة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة:بكر المحاسنة



أطلق المواطن وليد العبدولي من أهالي منطقة الطيبة بالفجيرة مبادرة بعنوان «اكتشف بلدك» للترويج للمواقع الأثرية التي تشتهر بها إمارة الفجيرة، وللتشجيع على السياحة الداخلية، وذلك بمشاركة أحمد بن علي العبدولي مؤسس متحف الطيبة الأثري، وداوود محمد علي بن داوود العبدولي.

ويقول وليد العبدولي: أهتم بالمواقع الأثرية والتاريخية في الإمارة، وكل ما يتعلق بتراث الآباء والأجداد، وبعد معرفتي بعدد كبير من المواقع الأثرية غير المعروفة لدى الكثير من الناس رغم قدمها وقيمتها التاريخية، عملت على إطلاق المبادرة بمشاركة عدد من أهالي منطقة الطيبة، وتهدف المبادرة إلى التعريف بهذه المواقع وإبرازها للناس عامة، والترويج لها وإبراز قيمتها التاريخية وجماليات وسحر المنطقة التي تقع فيها، وسيتم تصوير سلسلة حلقات عن تلك المواقع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك تنظيم فعاليات ورحلات سياحية إلى تلك الأماكن الأثرية.

وأضاف: انطلقت المبادرة من المواقع الأثرية التي تشتهر بها منطقة الطيبة مثل قلعة العلم ومتحف الطيبة الأثري والدكان القديم والمنازل القديمة التي عاش فيها الأهالي منذ مئات السنين، وبعد ذلك سيتم الانتقال إلى الحارة القديمة في منطقة الحلا، والترويج لها وكذلك المنازل القديمة في منطقة وادي العبادلة، وفي الأيام القليلة القادمة هناك خطة لزيارة مواقع أثرية لا يعرفها كثيرون مثل المنازل القديمة في منطقة أم سكنة ومنطقة البليدة، ومنطقة وادي ضبعة وغيرها الكثير من المواقع المجهولة التي تشتهر بوجود الكثير من الآثار التي خلفها الإباء والأجداد.

وأشار إلى أنه يقوم من خلال أنشطة المبادرة بتنظيف المواقع الأثرية التي يقوم بزيارتها، وكذلك زيارة كبار السن من أهالي المنطقة التي تضم المواقع الأثرية، للتعرف إلى طبيعة حياتهم في الماضي، وكيف كانت معيشتهم في تلك المواقع الأثرية وتوثيق كلامهم بحلقات فيديو مسجلة، مؤكداً أنه سيواصل العمل خلال المرحلة المقبلة لتطوير المبادرة والتوسع فيها لتشمل كذلك المواقع الأثرية في كل إمارات الدولة.