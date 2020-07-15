«جرايهاوند»..حقائق تاريخية بشخصيات خيالية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مارلين سلوم

إنه فيلم توم هانكس. هذا النجم الخارج من محنة «كوفيد 19» منتصراً وزوجته على الوباء، نراه اليوم في فيلمه الجديد «جرايهاوند» أكثر من بطل حرب؛ إنه الكاتب الذي يضع روحه ومشاعره في فيلم يوحي لك بكل ما فيه بأنه حقيقي، وبأنه يستند إلى حقائق تاريخية وقصة واقعية، بينما هو مستوحى من رواية استقى كاتبها «سي إس فورستر» أحداثها من أجواء ما كان يحصل لأساطيل السفن الحربية في زمن الحرب العالمية الثانية.

يمكننا أن نطلق على توم هانكس «كابتن المهمات الصعبة بحراً وجواً»، لكثرة ما شاهدناه في ثوب «الكابتن» الذي يقود طائرة أو سفينة، ويواجه كوارث تجعله مسؤولاً عن إنقاذ أرواح من معه من ركاب أو طاقم، ودائماً ما تطفو المشاعر وينحاز العمل إلى «الإنسانية» بالدرجة الأولى. هانكس وصل إلى مرحلة اختيار الأعمال التي تشبه روحه وقناعاته أولاً، ورسائله الإنسانية التي يسعى إلى نشرها في العالم. وهذه المرة يضع هانكس كثيراً من روحه في كتابته السينمائية للرواية التي صدرت عام 1955 بعنوان «الراعي الصالح» أو «ذا جود شيفيرد» للكاتب سي إس فورستر، وبتعاونه مع المخرج آرون شنايدر، شكل ثنائياً ناجحاً لتقديم عمل مكتمل، يجمع «الأكشن» مع الحرب والدراما، الخيال فيه يلتحم بالواقع، حيث يختصر المعارك التي وقعت في المحيط الأطلسي خلال الحرب العالمية الثانية، واصفاً ما عاشه بحارة الحلفاء خلال معركة المحيط الأطلسي، بقصة مستمدة من حقائق تاريخية لكن شخصياتها خيالية. والأهم أنه يحرك مشاعرك منذ المشهد الأول حتى النهاية، ويتركك مشدوداً قلقاً مترقباً للأحداث دون أي فرصة لالتقاط الأنفاس؛ لذا تمر الساعة وال31 دقيقة دون أي هدنة وبلا أي ملل.

«جرايهاوند» الذي أنتجته «كولومبيا بيكتشرز» وانطلق عرضه لخدمة البث التلفزيوني «أبل بلاس» في العاشر من يوليو/تموز الجاري، يستمد اسمه من سفينة «جرايهاوند» التي تقود أسطولاً حربياً لمجموعة سفن تحمل الإمدادات من أمريكا الشمالية إلى «بريطانيا العظمى»، كما جرت العادة منذ بداية الحرب العالمية الثانية.



المهمة الأولى



نحن في فبراير/ شباط 1942، والأحداث تنطلق مع انطلاق الأسطول في مهمة مدتها 48 ساعة من الإبحار في المحيط الأطلسي، نعيشها مع طاقم «جرايهاوند» لحظة بلحظة.

إنها المهمة الأولى للكابتن إرنست كراوس (توم هانكس) في عبور الأطلسي قائداً لأسطول من السفن الأمريكية والكندية مع مدمرتين بريطانيتين «إيجل» و«هاري». البداية كانت سهلة بوجود طائرات حماية أمريكية مرافقة للأسطول، لكنها لا تستطيع مواصلة الرحلة معهم، فتتركهم عند نقطة تعرف ب«البؤرة السوداء» قبالة الولايات المتحدة الأمريكية، ليكملوا خط سيرهم تحت قيادة كراوس.

لم تكن الرحلة سلسة كما بدت؛ لأن «العدو» الألماني كان بالمرصاد، حيث أطلق مجموعة غواصات تحمل اسم «الذئب الرمادي»، تظهر واحدة تلو الأخرى، معترضة طريق الإمدادات. معركة شرسة تطلبت مخرجاً ذكياً مثل آرون شنايدر، الذي قدمها بذهنية «اللاعب الماكر»، يشبه الذئب في اختفائه وتسلله وتطويقه لأعدائه ثم الانقضاض عليهم.

تلك «البؤرة السوداء» تعتبر الفخ الذي تصطاد به ألمانيا الحلفاء وأصدقاءهم، حيث لا يمكن للقوات الجوية البريطانية الوصول، ولا مفر وسط المحيط من مواجهة «الذئب الرمادي» وبشراسة. هذا «العدو» النازي لم يوفر السفن التجارية التي كانت تعبر في تلك الأثناء من هناك، موقعاً الضحايا من المدنيين الأبرياء، بينما أوكل القائد كراوس مهمة إنقاذ من يمكن إنقاذه منهم، إلى بعض السفن والبحارة المرافقين له. ولزيادة الجرعة الإنسانية، وكسب مزيد من تعاطف الجمهور مع البطل، وضع الكاتب كراوس أمام خيار صعب، حيث ورده نداءان في آن، واحد من طاقم سفينة تكاد تلتهمها النيران وتشرف على الغرق، وآخر من إحدى السفن التابعة لأسطوله تتعرض لهجوم شرس من إحدى الغواصات. بين الواجب العسكري والنداء الانساني، اختار كراوس بحنكة، أن يقسم المهام ويمد المساعدة للطرفين معاً.

الذئب الألماني ينتظر الظلام كي يتحرك بغواصاته دون أن تتمكن السفن من رؤيته، مشوشاً على راداراتها، مموهاً برمي أجسام تضلل الأمريكيين فيحسبون الغواصة تراوح في اتجاه، بينما هي تتحرك في اتجاه آخر، مرسلاً تهديدات صوتية إلى «جرايهاوند» ليبث الذعر في نفوس القائد والبحارة.

مشاهد تفنن آرون شنايدر في رسم المعارك فيها وتصويرها بحراً وجواً، مع مؤثرات وموسيقى رائعة تزيد من تفاعل الجمهور مع كل مشهد قلقاً وخوفاً. أحداث وتفاصيل مهمة نعيشها مع البحارة، والمخرج يتعمد تذكيرنا بالوقت المتبقي أمام الأسطول لانتهاء المهمة، فيزيد من جرعة التوتر والترقب. جميلة مشاهد انطلاق الطوربيدات وسرعة اتجاهها نحو السفينة، وسرعة بديهة كراوس، وشدة تمايل السفينة الحربية بضخامة حجمها، ومؤثر مشهد رحيل ثلاثة من طاقم «جرايهاوند»: جنديين والطاهي كليفلاند (روب مورجان) الذي أحبه الجمهور وتعود عليه وسط هذه الجوقة من البحارة، والأكثر تأثيراً كان مشهد وداعهم ورمي جثثهم في المياه، كما تجري عادة دفن البحارة إذا كانوا في مهمة طويلة ووسط المحيطات وأعماق البحار.

لم يتطلب الفيلم مجموعة من الأبطال؛ بل مجموعة من المعاونين من الشباب، وإلى جانب هانكس ومورجان، لعب ستيفن جراهام دور شارلي كول المسؤول عن الجزء الهندسي في قياس المسافات والاتجاهات. أما الحضور النسائي فهو شرفي للممثلة إليزابيث شوي التي تلعب دور إيفلين حبيبة كراوس، وتظهر في مشهدين فقط؛ لذا تعتبر الرومانسية أيضاً ضيفة شرف في «جرايهاوند»، بينما الدراما تقف جنباً إلى جنب الحرب لتشكيل لوحة تاريخية جميلة ومؤثرة.

Advertisements



خسارة الأرواح



توم هانكس يتألق تمثيلاً وكتابة، ومن اللفتات الجميلة في الفيلم، تشديده على اعتبار الخسائر في تلك الحروب في المحيط الأطلسي هي خسائر بشرية بالدرجة الأولى، حتى حين نجحوا في إسقاط أول غواصة ألمانية اعترضت طريقهم، أبلغ أحد البحارة القائد كراوس بأنهم تخلصوا من 50 ألمانياً، رد كراوس بأسف: «نعم، 50 روحاً». لم نر السعادة على وجهه بعد انتهاء المعركة، غلبه الحزن طوال الوقت، بداية لأنه شعر بأنه فشل في التصرف بحكمة في البداية، حيث لم يفطن لألاعيب الألمان وتضليلهم ما اضطره إلى إطلاق كثير من القذائف والذخيرة، ولم يتبق معهم سوى 6 قذائف، بينما بقي على وصولهم إلى الحدود البريطانية نحو 14 ساعة. ثم حزن لسقوط كل تلك الأرواح، وخسارتهم 7 سفن وتضرر اثنتين، بينما هلل كل البحارة وهنأه القادة البريطانيون لإتمام المهمة بنجاح؛ بل دهشوا كونها مهمته الأولى، وكانت شديدة الصعوبة، وقد تمكن من تنفيذها على أفضل وجه.

المخرج لم يسدل الستارة مع آخر مشهد؛ بل استكمل العمل بوضع صور ومشاهد حقيقية من رحلات الإمداد والمعارك التي خاضها الحلفاء وأصدقاؤهم الأمريكيون في الأطلسي، مع تعداد الخسائر البشرية التي بلغت 72200 من الوفيات، إلى جانب غرق 3500 سفينة.

[email protected]