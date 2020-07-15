موسم الحج يفقد 3 مهن رئيسية هذا العام بسبب كورونا

كانت السلطات السعودية قررت إقامة موسم الحج هذا العام، بأعداد محدودة جدا من مختلف الجنسيات من المتواجدين داخل المملكة فقط.

وتعد أولى المهن التي سيفقدها موسم الحج هذا العام بسبب كورونا مهنة (الطوافة)، والتي كانت تُعنَى بخدمة الحجاج القادمين من خارج السعودية.

ويخدم المطوفون كل عام أكثر من 1.5 مليون حاج قادمين من خارج السعودية، يشرفون على استقبالهم، ويقدمون الخدمات لهم في مكة والمشاعر المقدسة، وفقا لصحيفة "سبق" السعودية.

وتاتي مهنة (الزمازمة) في المرتبة الثانية، وهم الذين يقومون بإيصال ماء زمزم للحجاج القادمين من خارج السعودية، سواء عند منافذ الدخول، أو عند مساكنهم في مكة.



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وفي المرتبة الثالثة والأخيرة تأتي مهنة (الكشافة)، والتي كانت مهمة العاملين فيها إرشاد الحجاج التائهين بالمشاعر المقدسة ومكة المكرمة.

كانت السعودية سجلت، يوم الثلاثاء، 2692 حالة جديدة لفيروس كورونا المستجد ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة 237803 حالات، من بينها 57960 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظم المرضى حالتهم الصحية مطمئنة، منها 2230 حالة حرجة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن الدكتور محمد العبد العالي المتحدث الرسمي لوزارة الصحة قوله، "إن عدد المتعافين وصل إلى 177560 حالة بإضافة 7718 حالة تعاف جديدة، فيما بلغ عدد الوفيات 2283 حالة، بإضافة 40 حالة وفاة جديدة".