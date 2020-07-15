شكرا لقرائتكم خبر عن ملك الأردن يهنئ الرئيس البولندى بإعادة انتخابه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعث الملك عبدالله الثانى، برقية تهنئة إلى الرئيس البولندى أندريه دودا بمناسبة إعادة انتخابه.

ووفقا لما أوردته وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، أكد عاهل الأردن، في البرقية، الحرص على تعزيز علاقات الصداقة بين الأردن وبولندا، معربا عن تمنياته للرئيس دودا بالتوفيق ولشعب بلاده المزيد من التقدم والازدهار.

وفى وقت سابق بعث الملك عبدالله الثانى عاهل الأردن، برقية تهنئة إلى الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنياً للرئيس ماكرون موفور الصحة والعافية، وللشعب الفرنسي دوام التقدم والازدهار.