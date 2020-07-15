شكرا لقرائتكم خبر عن "الأنباء" الكويتية تؤكد القبض على ناشطة أساءت لدولة عربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أخضعت نيابة الإعلام الكويتية ناشطة كويتية تدعى «ش» للتحقيقات على خلفية مقاطع لها على وسائل التواصل الاجتماعي اساءت إلى إحدى الدول العربية الشقيقة، وفق صحيفة الأنباء الكويتية.





وبحسب مصدر أمني للصحيفة، فإن نيابة الإعلام تلقت بلاغا بشأن الناشطة، حيث قامت باستدعائها أمس وقامت بمناقشتها بما ذكرته في المقاطع المصورة لها، خاصة مقطع نشر منذ أكثر من شهر.





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وتضمن المقطع إساءة الى دولة عربية ورعايا تلك الدولة في الكويت. وقال المصدر: بعد تحقيقات امتدت لساعات صدر قرار باحتجازها حتى يوم غد.

ورغم أن المصادر الرسمية لم تكشف عن اسم الناشطة إلا أنه على صعيد متصل ، نشر رواد بمواقع التواصل الاجتماعى مصريون وكويتيون تغريدات تؤكد احتجاز ريم الشمرى.



وقد تعمدت الشمري نشر مقاطع فيديو تحتوى على جمل وتعبيرات تحمل الإساءة للمصريين، بدعوى حبها لوطنها الكويت،و أثارت تلك الفيديوهات ردود فعل غاضبة، وسط مطالبات بالقبض عليها ، كما قُدمت ضدها عدة بلاغات تطالب بمحاسابتها قانونيا عما نشرته.



وخرج بعض من أبناء الكويت ردا على تلك الفيديوها ، مدافعين عن أبماء الجالية المصرية بالكويت، ومؤكدين أن مصر والكويت شعب واحد والعلاقات التى تجمعهما تاريخية ولا يمكن المساس بها.