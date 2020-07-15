شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الليبى: اتفاقات مع الجانب الإيطالى واليونانى لإعادة العلاقات الدبلوماسية والتجارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزير الخارجية بالحكومة الليبية عبد الهادى الحويج، بأن هناك اتفاقات مع الجانب اليوناني والإيطالي لإعادة العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع البلدين.

وأضاف الحويج، في لقاء مع قناة "ليبيا الحدث" أن الخارجية الليبية ناقشت رسميا مع الخارجية اليونانية والإيطالية سبل إعادة افتتاح قنصليات للبلدين داخل مدينة بنغازي.

والتقى رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، مع نظيره الايطالي روبيرتوفيكو في روما وبحث معه التطورات في ليبيا.

وأكد المستشار الاعلامي لرئيس المجلس عبد الحميد الصافي ، أن اللقاء تناول مبادرة المستشار عقيلة صالح السياسية لحل الازمة الليبية ، كما تطرق المستشار عقيلة صالح وروبيرتوفيكو إلى مبادرة اعلان القاهرة التي طرحها الرئيس عبد الفتاح السيسي ، مشيرا الى أن المستشار عقيلة صالح ووتوفيكو ناقشا مد جسور التعاون بين البرلمانين الإيطالي والليبي.