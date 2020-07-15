شكرا لقرائتكم خبر عن السودان تسجل 117 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت السودان خلال الـ24 ساعة الماضية 117 إصابة جديدة بـفيروس كورونا وحالتي وفاة جديدة وتعافي 176 من المصابين بالفيروس.

ووفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"، أوضح وزارة الصحة السودانية في بيان ، أن إجمالي عدد المصابين في السودان وصل إلى 10417 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات إلى 659 حالة، بينما تماثل للشفاء 5579 حالة.

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فى شأن أخر، قالت وكالة السودان للأنباء "سونا" إن الأحداث الدامية التي شهدتها وحدة "فتا برنو" في شمال دارفور (غرب السودان)، أسفرت عن مقتل 9 أشخاص، بينهم امرأة، وجرح 14 آخرين.