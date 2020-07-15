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الجيش الليبى يرصد طائرات تركية مسيرة تصور أماكن فى سرت

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت فضائية العربية، في نبأ عاجل، منذ قليل، نقلا عن مصادر العربية أن طائرات مسيرة تركية رصدت من قبل الجيش الليبي تصور أماكن قريبة من سرت.

وكان رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، التقى أمس الثلاثاء، مع  نظيره الايطالي روبيرتوفيكو في روما وبحث معه التطورات في ليبيا.

وأكد المستشار الاعلامي لرئيس المجلس عبد الحميد الصافي، أن اللقاء تناول مبادرة المستشار عقيلة صالح السياسية لحل الازمة الليبية، كما تطرق المستشار عقيلة صالح وروبيرتوفيكو  إلى مبادرة إعلان القاهرة التي طرحها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى أن المستشار عقيلة صالح ووتوفيكو ناقشا مد جسور التعاون بين البرلمانين الإيطالي والليبي.

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